Successo per Roberta Bruzzone al Dionisio Festival

Roma, 4 ago. – Emozione, consapevolezza e partecipazione intensa hanno caratterizzato la serata di sabato 2 agosto al Dionisio Festival, che ha visto protagonista Roberta Bruzzone con il suo spettacolo “Favole da Incubo”, accolto da un pubblico attento e numeroso.L’appuntamento si è confermato uno dei momenti più significativi dell’edizione 2025 del festival, grazie alla potenza del messaggio portato in scena dalla criminologa e psicologa forense, da anni impegnata in prima linea nella lotta contro la violenza di genere. Un racconto teatrale coinvolgente e rigoroso, capace di unire il linguaggio dell’arte con l’analisi scientifica, per raccontare storie vere che lasciano un segno profondo.”Favole da Incubo” ha trasformato il palcoscenico in uno spazio di riflessione collettiva, affrontando il tema della violenza contro le donne con lucidità e umanità. Un atto di denuncia e insieme di speranza, che ha saputo toccare le coscienze e stimolare un dibattito necessario.Il Dionisio Festival ha così rinnovato la sua vocazione a farsi luogo di cultura viva, capace di accogliere tematiche complesse e urgenti. La partecipazione dell’amministrazione comunale, in particolare dell’Assessorato alla Cultura e alle Pari Opportunità, ha confermato la volontà condivisa di dare voce a contenuti che vanno oltre l’intrattenimento, per costruire una comunità più consapevole e solidale.Lo spettacolo di Roberta Bruzzone ha rappresentato un momento di alto valore civile e culturale, ribadendo quanto il teatro possa essere strumento di verità e trasformazione. Il Dionisio Festival prosegue ora con i prossimi appuntamenti, rafforzando il suo impegno nel coniugare arte, impegno sociale e partecipazione attiva.