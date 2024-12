Superlega, continua il testa a testa fra Perugia e Trento

MILANO (ITALPRESS) – Il classico turno di Santo Stefano di pallavolo ha confermato quello che probabilmente sarà il duello fino alla fine della regular season della Superlega: Perugia non ha nessuna intenzione di perdere (14 vittorie su 14), Trento vuole ribattere colpo su colpo.

Tutto facile per la seconda della classe che batte Milano 3-0. Primo set gestito dai padroni di casa e chiuso sul 25-18, qualche difficoltà in più nel secondo parziale: gli ospiti hanno provato a mettere la testa avanti andando sul +4, ma nel momento cruciale Trento ha reagito andando a chiudere sul 25-23. Diversi gli errori per gli uomini di Roberto Piazza, i campioni d’Europa in carica hanno chiuso il terzo e ultimo set vincendo 25-19, il miglior marcatore di giornata è stato Alessandro Michieletto (17 punti totali). Civitanova spreca invece una buona occasione, Monza s’impone 3-2 vincendo al tie break: dopo il primo set vinto dai padroni di casa (25-13), la squadra di Medei ha ribaltato il punteggio (22-25 e 17-25 i parziali). Monza ha pareggiato i conti vincendo 31-29 il quarto set, all’ultimo è arrivato il quarto successo stagionale (15-12) per i brianzoli dopo un periodo davvero negativo. Sorridono anche i campioni in carica di Perugia, con Modena finisce 3-0 (25-22, 27-25, 25-21): +5 per Giannelli e compagni su Trento (con una gara in meno), Civitanova resta terza a -11, sempre con una gara da recuperare. Vittoria anche per Piacenza che liquida Cisterna 3-1 (25-21, 22-25, 25-23, 27-25), decisiva la prestazione di Alessandro Bovolenta, autore di 19 punti.

Nella parte bassa della classifica Padova torna al successo dopo cinque sconfitte consecutive, contro Taranto finisce 3-1 (25-20, 25-21, 24-26, 25-19), spicca la prestazione del serbo Masulovic, autore di 20 punti. Grottazzolina sfiora l’impresa in casa di Verona: i padroni di casa, avanti due set (25-17, 25-16), si sono fatti raggiungere nel terzo e quarto set (23-25, 17-25). Decisivo il tie break vinto 15-13, miglior marcatore del match è stato il solito Keita, con 20 punti messi a referto.

Domenica 29 si torna in campo coi quarti di Coppa Italia (final four il 25 e il 26 gennaio a Casalecchio di Reno, Bologna): Perugia affronterà Modena, Trento invece accoglierà Cisterna, a chiudere il quadro Verona-Piacenza e Civitanova-Milano. Il campionato ritornerà il 5 e il 6 gennaio con la quarta giornata di ritorno della Superlega.

