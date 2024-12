Valorizzare competenze, BIG SB Spa e Unint insieme

Roma, 18 dic. (askanews) – “Quello intrapreso da BIG SB S.p.A. è un percorso molto moderno perché sta precorrendo i tempi sulla diversificazione delle professioni. Il 44% delle professioni esistenti oggi a livello mondiale scomparirà entro 4 anni; è necessario quindi inventare nuove professioni e specializzarsi nelle competenze trasversali e in alcuni campi, come la consulenza aziendale e il marketing strategico, anche in competenze verticali. In questo l’UNINT è un ateneo all’avanguardia in termini di corsi di formazione e corsi di laurea e quindi possiamo, e vogliamo, affiancare BIG SB S.p.A. in questo percorso”.Così Armando Bonanni – Direttore amministrativo di UNINT – a margine dell’evento “Formazione e Mobilità: in movimento per il futuro”.