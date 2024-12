Sambiase: i numeri del 2024 sono straordinari

3 minuti per la lettura

L’anno solare 2024 termina con il Sambiase protagonista e con dei numeri straordinari. La squadra del presidente Angelo Folino, diretta dal sagace Claudio Morelli, è stata l’assoluta protagonista dapprima in Eccellenza e poi in Serie D. Fra le “mura di Calabria” ha infatti vinto il massimo campionato dilettantistico regionale (con l’aggiunta della Supercoppa). Una volta in quarta serie nazionale, ecco di nuovo un Sambiase protagonista. Avvio super, poi una leggera flessione, quindi la prepotente risalita, tanto da chiudere il girone di andata in seconda posizione. Alle spalle della capolista Siracusa, costruita per salire in C, naviga proprio la matricola terribile giallorossa. Siracusa che il Sambiase ha già battuto al debutto in D e che ritroverà il 5 gennaio, alla ripresa del campionato, per un big match sul quale nessuno avrebbe scommesso la scorsa estate. I meriti sono di tutti, a partire dalla gestione sempre oculata del patron Folino, con l’apporto essenziale di un valido gruppo dirigenziale.

Nel 2024 i grandi numeri del Sambiase fra Eccellenza e Serie D

La tabella che alleghiamo a questo articolo conferma i numeri del Sambiase nell’anno solare 2024. La squadra giallorossa ha perduto appena 2 volte su 32 sfide di campionato, rimanendo imbattuta in ben 22 occasioni. Solo 13 le reti subite, a fronte dei 51 gol segnati. La tifoseria giallorossa, al solito calorosa e passionale, ha potuto apprezzare una squadra praticamente e puntualmente da primi posti. In 28 delle 32 gare disputate, il Sambiase ha sempre navigato fra le prime cinque posizioni. In casa appena un ko per i giallorossi. E in Serie D l’anno è terminato con 6 vittorie consecutive. Per la squadra di Claudio Morelli una rilevante media di 2,25 punti a partita. Decisamente tanta roba. E già che ci siamo: nel 2024 il Sambiase è rimasto imbattuto per 1379 minuti (più recuperi).

Umbaca è il bomber giallorosso dell’anno

Nel rilevare i tanti numeri straordinari del Sambiase nel 2024, eccoci ai bomber. Francesco Umbaca è il goleador dell’anno con 11 reti. Alle sue spalle Zerbo con 9 centri. Quest’ultimo è arrivato la scorsa estate e nel solo girone di andata ha già superato il bottino di reti siglato nell’intera passata stagione con la Sancataldese. Fra l’altro Zerbo si trova al comando, sia pur in compagnia, nella classifica marcatori in Serie D, dove il Sambiase ha tre calciatori ai primi tre posti. Ma rimanendo ai bomber dell’anno solare, dopo Umbaca e Zerbo troviamo Ferraro con 7 reti. A quota 4 ecco Abayian. A 3 reti ci sono Trentinella, Cataldi e Crucitti. Con 2 Costanzo. Un centro a testa per Munoz, Perri M., Piriz, Solomon, Colombatti, Strumbo, Espinar, Djalo e Frasson V.

Le scelte del ds Mazzei e la sagacia di mister Morelli

Nel momento in cui si analizzano i numeri del Sambiase nel 2024, bisogna anche elogiare il lavoro dietro la scrivania del direttore sportivo Antonio Mazzei. Lungimirante come al solito, nell’estate del 2023 ha lavorato anche in prospettiva. È capitato, infatti, nell’attuale torneo di Serie D, di vedere in campo un Sambiase con 8 elementi ingaggiati per affrontare lo scorso campionato di Eccellenza. Si tratta di Giuliani, Perri, Frasson V., Solomon, Strumbo, Piriz, Cataldi e Umbaca. A questi si aggiungono il tecnico Claudio Morelli, il fidato Massimo Morelli e il preparatore dei portieri Gianluca Caravella. In organico ci sono altri elementi della passata stagione, come il fratello di Frasson, Colombatti e Costanzo. A proposito di staff tecnico: apprezzabile il lavoro del vice Viscardi e del preparatore atletico Bruni. E su tutto e tutti c’è ovviamente Claudio Morelli. Ha fatto bene in Promozione, in Eccellenza e adesso anche in D, alla sua prima esperienza. Il Sambiase gli ha dato fiducia e le risposte, come sempre, sono arrivate sul campo e dal campo. Anche per lui numeri straordinari. I risultati di rilievo ottenuti anche in Serie D rappresentano un motivo di orgoglio personale.