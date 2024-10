Truffe e rapine agli anziani a Corigliano Rossano, arrestato un 18enne

2 minuti per la lettura

I carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari un 18enne a Corigliano Rossano accusato di aver messo in atto diverse truffe e rapine a danno di anziani

COSENZA – I carabinieri di Corigliano Rossano e della compagnia di Cassano all’Ionio, supportati nella fase esecutiva da quelli del Reparto Territoriale di Mondragone in provincia di Caserta, con il coordinamento investigativo della Procura della Repubblica di Castrovillari, hanno arrestato un 18enne con precedenti di polizia.

L’arresto è avvenuto in esecuzione di una misura cautelare che dispone gli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Castrovillari nei confronti del 18enne «gravemente indiziato dei reati attuati in concorso di rapina e truffe in danno di anziani». Secondo l’accusa il giovane «seguendo un copione collaudato, si sarebbe reso protagonista di due episodi.

TRUFFE AGLI ANZIANI: I DUE EPISODI MESSI IN ATTO A CORIGLIANO ROSSANO E CASSANO ALLO IONIO

Il primo, avvenuto il 21 maggio 2024, quando una signora anziana di Corigliano Rossano ha ricevuto una chiamata sul telefono cellulare da un soggetto che, dopo essersi qualificato come maresciallo dei Carabinieri, le aveva fatto credere che suo figlio aveva causato un grave sinistro stradale dove era deceduta una donna. Per questa ragione l’uomo era stato arrestato e per poterlo liberare era necessario versare un pagamento di almeno 12.000 euro. Nello stesso momento un complice aveva chiamato la signora sull’utenza fissa, qualificandosi come l’avvocato del figlio e fornendole, ovviamente, la stessa versione. Infine, un terzo complice si era presentato a casa della donna, dove si era fatto consegnare danaro e preziosi.

Il secondo episodio, qualche giorno più tardi, il 24 maggio 2024, quando la stessa organizzazione ha messo in scena un copione sostanzialmente identico a danno di un’altra signora anziana questa volta di Cassano all’Ionio. Tuttavia in questa circostanza i malviventi sono andati addirittura oltre. Infatti l’uomo poi arrestato, lo stesso che aveva prelevato i valori dall’anziana di Corigliano Rossano, per assicurarsi il prodotto del reato non ha esitato ad aggredire fisicamente la vittima.

L’attività congiunta dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano e della Compagnia di Cassano all’Ionio ha permesso di identificare il primo dei membri della banda, mentre sono ancora in corso le indagini per risalire agli altri componenti dell’organizzazione. Il giovane arrestato è ora presso il proprio domicilio nella provincia di Caserta, dove rimarrà a disposizione dei magistrati.