Prorogato lo scioglimento per mafia dei Comuni di Casabona e Badolato

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Il Consiglio dei ministri ha prorogato lo scioglimento dei Comuni di Casabona e Badolato per sei mesi. Resta la Commissione straordinaria

Il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga, per sei mesi, dello scioglimento dei consigli comunali di Casabona, in provincia di Crotone e di Badolato, in provincia di Catanzaro. La decisione arriva a seguito della proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico degli enti locali. Per entrambi i Comuni calabresi proseguirà la gestione affidata alle commissioni straordinarie attualmente in corso.

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Con questo atto del Governo, la guida dei due Comuni – sciolti per infiltrazioni mafiose lo scorso aprile – resta interamente affidata alle Commissioni straordinarie di nomina prefettizia, facendo slittare il ritorno alle urne per l’elezione dei nuovi sindaci e consigli comunali al primo turno elettorale utile successivo al termine del semestre di proroga.