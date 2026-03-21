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Tentato omicidio a Soriano nel Vibonese dove un giovane di 36 anni è stato accoltellato all’addome e alla base del collo. Indagano i carabinieri

VIBO VALENTIA – Tentato omicidio oggi pomeriggio, intorno le 17.30 a Soriano Calabro, nelle Preserre vibonesi, dove un giovane è stato accoltellato nella zona dell’ex caserma dei carabinieri. La vittima, identificata con le iniziali V.C., 36 anni, residente nel vicino comune di Sorianello, sarebbe stata colpita al torace e alla base del collo da un aggressore al termine di una dinamica ancora poco chiara.

Subito dopo il ferimento, alcuni presenti sono intervenuti prestando i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari. L’uomo è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale di Vibo Valentia, dove si trova attualmente ricoverato. Le sue condizioni non sono state ancora rese note in modo ufficiale ma sembrerebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Al momento resta da chiarire il movente del tentato omicidio. Le forze dell’ordine sono alla ricerca dell’autore del gesto, che si è dato alla fuga subito dopo l’aggressione e dell’arma. Non si esclude che possa aver agito con la complicità di altre persone. Gli inquirenti stanno verificando ogni pista, compresa quella che potrebbe collegare l’episodio a vecchie ruggini o dinamiche pregresse. Al riguardo sono stati sentiti familiari del ferito. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.