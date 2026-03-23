Tentato omicidio a Soriano Calabro, fermo convalidato: 22enne in carcere

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Convalidato il fermo del 22enne Francesco Farina accusato del tentato omicidio di Vincenzo Cocciolo avvenuto negli scorsi giorni a Soriano

VIBO VALENTIA – Nella mattinata odierna, 23 marzo 2026, si è svolta l’udienza di convalida del fermo nei confronti di Francesco Farina, 22enne del posto, arrestato nella notte per il tentato omicidio avvenuto a Soriano Calabro del cugino Vincenzo Cocciolo, 38enne di Sorianello, già noto altre forze dell’ordine.

Il giovane è comparso davanti al GIP, Alessio Maccarrore, assistito dal proprio legale, l’avvocato Giuseppe Orecchio. Pur scegliendo di avvalersi della facoltà di non rispondere, Farina ha rilasciato dichiarazioni spontanee, affermando che il ferimento sarebbe avvenuto al termine di una discussione.

Nel corso dell’interrogatorio, l’indagato ha inoltre indicato il luogo in cui avrebbe nascosto l’arma utilizzata e ha dichiarato di essere rientrato a casa subito dopo l’aggressione, senza tentare la fuga. La difesa ha chiesto una misura cautelare meno afflittiva, sottolineando l’atteggiamento parzialmente collaborativo del giovane. Di diverso avviso il pubblico ministero, dott.ssa Punzo, che ha insistito per la convalida del fermo e l’applicazione della custodia cautelare in carcere.

Il giudice, evidenziando la particolare gravità dei fatti e il pericolo concreto e persistente per la vita della vittima, ha disposto la custodia in carcere. Farina è stato quindi trasferito in istituto penitenziario, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e verificare l’esatto movente.