Tentato omicidio a Soriano: individuato il presunto autore

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Individuato il presunto autore del tentato omicidio a Soriano: la posizione di un giovane del luogo è tutt’ora al vaglio di Carabinieri e Procura

VIBO VALENTIA – Svolta nel caso del tentato omicidio avvenuto ieri pomeriggio (21 marzo 2026), intorno alle 17 e 30, a Soriano Calabro, nelle Preserre vibonesi. Un uomo, V.C. di 38 anni, residente nel vicino comune di Sorianello, accoltellato alla schiena – altezza basso torace – (e non al torace come si era appreso in un primo momento) e alla base del collo, nella zona dell’ex caserma dei carabinieri.

I carabinieri hanno individuato infatti il presunto aggressore, un giovane sorianese, poco più che 20enne, la cui posizione è attualmente al vaglio della Procura di Vibo. Gli uomini dell’Arma, subito dopo il ferimento del 38enne, si era messo sulle sue tracce riuscendo ad individuarlo poche ore dopo. Nei suoi confronti dovrebbero essere mosse le accuse di tentato omicidio e porto di arma da taglio, ma si attendono le determinazioni ufficiali dell’Autorità giudiziaria.

Nel frattempo, il ferito è ancora ricoverata presso l’ospedale di Vibo dove ha trascorso la notte. Provvidenziale il primo soccorso prestato da un sanitario della Guardia Medica del paese – sita nell’ospedale -, Gianmarco Gioghà , dove il 38enne è stato portato dai parenti. E’ stato lui a salvarli la vita, tamponando la ferita più grave, quella al collo in attesa dell’arrivo dell’ambulanza per il trasferimento al nosocomio di Vibo.

In base alle indiscrezioni il presunto autore del gesto dovrebbe aver agito da solo mentre gli inquirenti stanno verificando ogni pista in ordine al movente, compresa quella che potrebbe collegare l’episodio a vecchie ruggini o dinamiche pregresse.