Valentina Crudo torna a casa accolta dal vescovo e da una folla commossa - VIDEO

Valentina Crudo, a quasi un anno dal tragico incidente che ha causato la morte di 3 persone, ha fatto ritorno a casa accolta dal vescovo di Mileto Attilio Nostro e da una folla commossa

ROMBIOLO – “Grazie, vi amo tutti”. Sono le prime parole pronunciate da Valentina Crudo, la vocalist 30enne rimasta gravemente ferita in un incidente stradale il 20 agosto dello scorso anno sulla superstrada Jonio-Tirreno, all’altezza dello svincolo di Melicucco.

Nel sinistro hanno perso la vita la cognata Antonella Teramo e la nipotina Maya Campennì, oltre che il conducente dell’altro mezzo coinvolto, Domenico Politi. Dopo dieci mesi di sofferenze e angosce in ospedale questo pomeriggio Valentina è tornata a casa accolta in piazza del Rosario dal vescovo monsignor Attilio Nostro, dal sindaco Caterina Contartese, dal parroco don Pasquale Sposaro ma soprattutto da tutta la comunità che l’ha abbracciata, sciogliendosi in una coinvolgente commozione. A seguire la santa messa e poi un rinfresco in piazza. Ben tornata Valentina.