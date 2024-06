Dopo 10 mesi di ricovero torna a casa Valentina Crudo

1 minuto per la lettura

Valentina Crudo, dieci mesi dopo il tragico incidente in cui morirono 3 persone, lascia l’ospedale e torna a casa a Rombiolo

ROMBIOLO – La notizia che tutti aspettavano da quasi un anno. Valentina Crudo, la speaker radiofonica di 30 anni rimasta gravemente ferita in un tragico incidente stradale lo scorso agosto sulla superstrada Jonio-Tirreno, tornerà a casa. Dopo diversi mesi trascorsi in un centro di riabilitazione a Crotone, finalmente potrà riabbracciare i suoi cari e ricominciare a vivere la sua quotidianità.

Un giorno di festa e di rinascita. Il 12 giugno alle ore 19 si terrà una messa di ringraziamento nella chiesa della Madonna del Rosario a Rombiolo, alla presenza del vescovo monsignor Attilio Nostro. Al termine della funzione, un piccolo rinfresco in piazza permetterà a Valentina di salutare amici, parenti e conoscenti. Un passo verso la guarigione. Nonostante le difficoltà motorie residue, Valentina è sulla buona strada per un recupero completo. Il tragico incidente del 20 agosto 2023 le ha portato via la cognata Antonella Teramo e la nipotina Maya Campennì (nel sinistro è morto anche Domenico Politi).

Feriti anche il compagno di Valentina, Domenico, e la loro figlia Fatima, che però sono guariti e stanno tornando alla loro vita normale. Un amore che non si arrende. La tragedia ha colpito duramente la famiglia, ma non ha spezzato il loro amore. Non appena possibile, Domenico e Valentina coroneranno il loro sogno d’amore con il matrimonio. La storia di Valentina Crudo è un messaggio di speranza e di forza. Una testimonianza di come, anche dopo i momenti più bui, la vita possa rinascere. L’intera comunità di Rombiolo si stringerà attorno a Valentina e alla sua famiglia in questo momento di gioia e di rinascita.