Napoli, 12enne chiede aiuto dalla finestra: padre violento arrestato

«Portate via papà, picchia sempre mia mamma. Aiutatemi!»: 12enne chiede aiuto dalla finestra. Padre violento arrestato.

«Portate via papà, picchia sempre mia mamma. Aiutatemi!». In un disperato appello di soccorso lanciato dalla finestra della propria abitazione (Lacco Ameno, Napoli), un ragazzino di 12 anni è riuscito a fermare un ennesimo episodio di violenza domestica, consentendo l’intervento tempestivo dei carabinieri della stazione di Casamicciola Terme e l’arresto di un uomo di 50 anni, originario dello Sri Lanka, per maltrattamenti in famiglia.

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA A ISCHIA

L’episodio, avvenuto in un’abitazione di Lacco Ameno (Napoli), ha evidenziato una situazione di violenza domestica che si protraeva da tempo. Secondo quanto riportato dalla vittima, una donna di 46 anni, il marito era rientrato a casa ubriaco, come già accaduto in passato, iniziando subito a denigrare e picchiare lei e il figlio. La donna, consapevole della pericolosità della situazione, aveva preparato il suo smartphone per documentare l’ennesima aggressione.

La ricostruzione dei carabinieri descrive una scena di terrore: l’uomo, una volta entrato in casa, ha cominciato a urlare e a distruggere gli oggetti presenti, minacciando la moglie e il figlio di bruciare le richieste dei permessi di soggiorno. In preda alla furia, è riuscito a trovare i documenti, ma la donna, tra schiaffi e pugni, è riuscita a riprenderli, proteggendo ciò che per lei e la sua famiglia rappresentava una speranza di stabilità.

La situazione è degenerata quando il 50enne ha rivolto la sua ira verso il ragazzino, strattonandolo e colpendolo ripetutamente alla testa e al collo. Nel tentativo di proteggere il figlio, la madre si è frapposta tra i due, subendo ulteriori colpi. In un momento di disperazione, il ragazzino è corso alla finestra gridando aiuto. Alcuni vigili urbani di passaggio hanno udito le grida e allertato la centrale operativa dei carabinieri. L’intervento dei militari è stato immediato: in pochi minuti hanno raggiunto l’abitazione e arrestato l’uomo per maltrattamenti in famiglia.

PADRE VIOLENTO ARRESTATO

Il 50enne è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, mentre la madre e il figlio sono stati portati all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Le lesioni riportate dalla donna hanno richiesto una prognosi di cinque giorni, mentre il 12enne rimane ricoverato in osservazione per precauzione, data la gravità delle percosse subite.