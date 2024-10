2 minuti per la lettura

Hyundai festeggia 100 milioni di automobili prodotte. Un risultato straordinario che il colosso coreano ha raggiunto nel corso dei suoi 57 anni di storia a livello mondiale, contribuendo a scrivere un capitolo importante nella recente storia dell’auto. Si tratta oltretutto di uno dei percorsi di crescita più rapidi dell’industria automobilistica mondiale, che l’azienda ha festeggiato con una cerimonia presso lo stabilimento di Ulsan, in Corea.

CONSEGNATA LA VETTURA CELEBRATIVA, UNA IONIQ 5

La vettura celebrativa è una IONIQ 5, consegnata a una cliente dopo l’uscita dal nastro trasportatore dell’ispezione finale. “Raggiungere la produzione globale cumulativa di 100 milioni di veicoli è un traguardo significativo ed è stato possibile grazie ai nostri clienti in tutto il mondo che hanno scelto e sostenuto Hyundai fin dall’inizio”, ha dichiarato Jaehoon Chang, Presidente e CEO of Hyundai Motor Company. “Affrontare sfide coraggiose e perseguire costantemente l’innovazione ci hanno permesso di raggiungere una rapida crescita e ci consentirà di fare ‘un passo in più’ verso altri 100 milioni di unità come game changer della mobilità”.

100 MILIONI DI HYUNDAI: LO STABILIMENTO DI ULSAN

Entrato in funzione nel 1968, lo stabilimento di Ulsan rappresenta un luogo storico, perché lì è nata e si è sviluppata l’industria automobilistica coreana. Nel 1975 lo stabilimento produsse il primo modello indipendente di serie del paese, la Pony (disegnata dalla matita di Giorgetto Giugiaro). Attualmente Ulsan è un polo centrale per l’elettrificazione, dove l’azienda sta creando un impianto dedicato esclusivamente ai veicoli elettrici.

“Ogni singolo dipendente di Hyundai ha contribuito al raggiungimento dei 100 milioni di unità con il suo lavoro e la sua dedizione”, ha aggiunto Dong Seock Lee, Presidente and Head of Domestic Productions at Hyundai Motor Company. “Questa occasione è solo il primo passo verso la futura era dell’elettrificazione nella quale l’azienda avrà un ruolo di leadership”.