2 minuti per la lettura

Forse non esiste nessuna auto che negli ultimi 50 anni non solo ha saputo resistere al passare del tempo, ma anche ad essere apprezzata in ben otto versioni senza mai perdere il suo DNA originario. E’ per questo motivo, e per tanti altri compreso il fatto di essere stata venduta in 37 milioni di esemplari dal 1974 ad oggi, che Volkswagen porterà sul proprio stand del Salone Internazionale Auto e Moto d’Epoca 2024 in programma a Bologna dal 24 al 27 ottobre, la sua bestseller per antonomasia: sua maestà Golf.

THE GOLF LOVERS’ COLLECTION

Ospiti di Volkswagen Italia anche i cinque vincitori del concorso “The Golf Lovers’ Collection”. Ovvero coloro che si sono aggiudicati un’esperienza unica ad Auto e Moto d’Epoca 2024 contribuendo a dare vita a un museo virtuale senza tempo, creato da e per gli appassionati della Golf. Alla premiazione di domenica 27 ci sarà Giorgetto Giugiaro in persona, il designer della prima generazione.

50 ANNI DI GOLF: TUTTO INIZIA NEL 1974

Era il luglio 1974, quando i primi esemplari della Golf arrivarono nelle concessionarie. Al tempo, nessuno sapeva che questa compatta, erede del leggendario Maggiolino, sarebbe diventata la Volkswagen di maggior successo e l’auto europea più venduta di tutti i tempi.

50 ANNI DI GOLF: 2,7 MILIONI VENDUTE IN ITALIA

“Da allora e per otto generazioni, la Golf ha saputo aggiornarsi, rispecchiando lo spirito dei tempi e accompagnando intere generazioni”, spiegano alla casa madre. “Ad oggi ne sono state vendute più di 37 milioni di Golf in tutto il mondo, di cui 2,7 milioni in Italia. Sin dalla prima delle sue otto generazioni, quindi, la Golf è sempre stata un’automobile per tutti. Per questo, i suoi 50 anni sono un compleanno a cui tutti sono invitati”.