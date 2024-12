All’asta la tuta di Ayrton Senna

1 minuto per la lettura

Gli appassionati di Formula Uno hanno una notizia in più per chiudere in bellezza questo 2024. La casa d’aste RM Sotheby’s ha messo in vendita una tuta originale indossata da Ayrton Senna durante un Gp del 1988, per molti considerata una delle più iconiche della carriera del campione brasiliano.

LA TUTA DI AYRTON SENNA? SI PARTE DA …

La tuta proviene dalla collezione privata di un meccanico Ferrari, ed è stata indossata dal pilota della McLaren nel corso della stagione con una lunga serie di vittorie in pista. Il cimelio non sembra aver risentito del passaggio del tempo e appare ancora in ottime condizioni. Il prezzo per portare a casa questo oggetto di inestimabile valore affettivo per gli appassionati di motorsport di tutto il mondo parte da una base d’asta di 40.000 euro. L’asta si terrà a Parigi il prossimo anno ed è già possibile registrarsi sul sito di RM Sotheby’s.

AYRTON SENNA

Ayrton Senna è considerato dagli appassionati come una vera e propria icona della F1. Soprannominato da giovane Beco ed in seguito Magic, è stato tre volte campione del mondo di Formula 1 con la McLaren nel 1988, nel 1990 e nel 1991. Oltre ad essersi distinto per la guida sul bagnato, detiene il record di 6 vittorie sul circuito di Monte Carlo, di cui cinque consecutive fra il 1989 e il 1993. Complessivamente, con 41 Gran Premi vinti, risulta essere il sesto pilota più vincente nella storia della Formula Uno. La sua morte avvenne a causa di un terribile incidente avvenuto alla curva del Tamburello nel circuito di Imola, durante il Gran Premio di San Marino del 1 maggio del 1994. Era nato a San Paolo nel 1960. Il prossimo 21 marzo avrebbe compiuto 65 anni.