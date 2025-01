La settimana dei Motori (dal 13 al 19 gennaio 2025)

1 minuto per la lettura

Anche la settimana che si è appena conclusa, quella cioé dal 13 al 19 gennaio, ha portato un bel po’ di novità nel mondo dei Motori. Riassumiamole.

Abarth, il celebre brand dello Scorpione dedicato alle prestazioni, ha stretto una partnership con Tramarossa per realizzare una capsule esclusiva che fonde l’artigianalità del denim italiano di lusso con il design innovativo e le prestazioni sportive del marchio automobilistico. Il tutto mentre nel frattempo Aston Martin ha rivelato al mondo la nuova Vantage Roadster, un mostro dotato di un biturbo V8 da 4,0 litri da 665 Cv sin grado di proiettare la vettura alla velocità massima di 325 orari, e di bruciare lo scatto da 0 a 100 in 3,5 secondi.

Sempre sul fronte delle meraviglie su ruote, Mecum Auctions ha messo all’asta la Jaguar E-Type Serie II Roadster del 1970 usata da Steve McQueen sul set del film “Le Mans”. Più che un’auto una leggenda, che il divo americano sembra avesse regalato al termine delle riprese a tale Alfred “Fredy” Zurbrügg, il cuoco che gestiva le operazioni di catering durante le riprese del film.

Sempre in settimana Euro Ncap, il Consorzio europeo che dal 1997 misura la sicurezza dei veicoli, ha svelato le 5 auto che si sono aggiudicate il premio Best in Class. E sono: Škoda Superb, Volkswagen Passat, Mazda CX-80, Zeekr X e Mercedes E.

Infine una notizia molto interessante sul versante delle opportunità di lavoro: Rolls-Royce ha aperto le candidature, che resteranno in vigore fino al 30 marzo, per l‘Apprenticeship Programme 2025, un programma rivolto ad apprendisti che vogliono specializzarsi in vari ruoli all’interno della casa automobilistica.

Buona lettura.