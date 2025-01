1 minuto per la lettura

Momenti di panico nel quartiere San Pasquale di Bari: tentato sequestro di una bimba di 2 anni. Arrestato un 35enne. Fondamentale l’intervento dei passanti e dei carabinieri.

BARI – Un episodio scioccante ha scosso il quartiere San Pasquale di Bari nel pomeriggio del 2 gennaio. Un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e il patrimonio, ha tentato di sequestrare una bambina di appena due anni. La piccola era insieme alla madre, che stava passeggiando tranquillamente, quando l’uomo si è avvicinato e, senza alcuna esitazione, ha afferrato la bambina per un braccio nel tentativo di portarla via.

BARI, TENTATO SEQUESTRO DI UNA BIMBA DI 2 ANNI

La prontezza della giovane madre è stata decisiva. Le sue urla disperate hanno attirato l’attenzione dei passanti, che sono immediatamente intervenuti per fermare l’aggressore. Sentendosi accerchiato, il 35enne è fuggito, ma il suo tentativo di far perdere le tracce è stato vano.

I carabinieri, già presenti nella zona, si sono lanciati all’inseguimento dell’uomo, che stava cercando di allontanarsi a bordo di una bicicletta. Dopo un breve inseguimento, i militari sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo.

Grazie al racconto dettagliato della madre e di altri testimoni, gli investigatori sono riusciti a ricostruire l’intera dinamica dell’accaduto, mettendo insieme un quadro probatorio solido, che è stato sottoposto al pubblico ministero. Il giudice per le indagini preliminari ha poi convalidato l’arresto. Fortunatamente, la piccola non ha riportato ferite né ha avuto bisogno di cure mediche, ma l’episodio ha lasciato la famiglia comprensibilmente scossa.