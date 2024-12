A Roma la mostra fotografica sulla creazione della Via Transilvanica

Roma, 9 dic. (askanews) – Per celebrare la Festa Nazionale della Romania, l’Accademia di Romania in Roma, in collaborazione con l’Associazione Tasuleasa Social, propone al pubblico italiano un progetto innovativo e originale, ovvero una mostra fotografica che illustra la creazione della Via Transilvanica – il cammino che unisce. Si tratta di un percorso creato per svelare al mondo la Romania e il suo patrimonio, promuovere la diversità e i valori culturali, etnici, storici e naturali. Inoltre, è il primo cammino a lunga distanza creato in Romania, dedicato al trekking, al ciclismo e all’equitazione, e va da Putna a Drobeta-Turnu Severin: 1.400 km e 2.000 anni di storia, attraversando 400 comunità locali e 7 regioni storiche.

La mostra gode del patrocinio dell’Ambasciata di Romania in Italia e del riconoscimento della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. L’inaugurazione della mostra avrà luogo il 10 dicembre presso la Galleria d’arte dell’Accademia di Romania in Roma (Viale delle Belle Arti, 110). All’inaugurazione saranno presenti Alin Uhlmann Useriu – presidente dell’Associazione Tasuleasa Social, Ana Szekely – vicepresidente, Tiberiu Useriu – ambasciatore della Via Transilvanica, nonché un addetto della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

La mostra riunirà informazioni sul cammino Via Transilvanica, sulle aree geografiche e culturali che attraversa, sugli elementi del patrimonio naturale ed edificato che presenta, nonché sui valori che questo progetto vuole trasmettere, con accento sullo sviluppo del turismo sostenibile in collegamento diretto con la storia e le storie del luogo, e sul coinvolgimento civico. Grazie al forte impatto visivo, la mostra si propone di stimolare il pubblico italiano a scoprire la diversità culturale della Romania e il suo patrimonio naturale.

Questo progetto ha vinto nel 2023 il premio del pubblico agli European Heritage Awards / Europa Nostra Awards e il premio nella categoria “Citizens ‘Engagement and Awareness’Raising”. I prestigiosi European Heritage Awards vengono assegnati ogni anno dalla Commissione Europea attraverso il programma Europa Creativa. Nell’anteprima dell’inaugurazione, i rappresentanti dell’Associazione Tasuleasa Social – il presidente Alin Uhlmann Useriu, la vicepresidente Anna Szekely e il noto ultramaratoneta Tiberiu Useriu – avranno un incontro con la stampa presso la sede dell’Accademia di Romania in Roma il 10 dicembre 2024, ore 11.00, per interviste e presentazioni promozionali. Durante la conferenza stampa verrà trasmesso il film documentario I viaggiatori : Terra Banatica realizzato da Mircea Gherase per l’Associazione Tasuleasa.