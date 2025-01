Campania, sul terzo mandato De Luca tira dritto e attacca il governo

Napoli, 10 gen. (askanews) – Chi si aspettava un passo indietro

sul terzo mandato è rimasto deluso. Il presidente della regione

Campania Vincenzo De Luca, nella conferenza stampa indetta questa

mattina nella sede della Regione ha ribadito che sarà lui il

candidato alla presidenza nelle prossime regionali, nonostante la

decisione del governo, arrivata poche ore fa, di impugnare la

legge regionale recentemente approvata dal parlamentino campano.

Nell’aula De Sanctis, dove è stato organizzato l’incontro con i

giornalisti, campeggiano due cartelloni alle spalle del

governatore con due scritte: “Non abbiate paura degli elettori” e

“La legge (non) è uguale per tutti”.

De Luca mette subito le cose in chiaro: “La mia scelta è questa,

non cambia nulla. Andremo avanti con ancora più determinazione”e

che in merito al terzo mandato “non è cambiato nulla vado avanti,

non si è modificata di una virgola la mia posizione e non si

modificherà. Devono essere i cittadini a decidere della propria

vita”. Il presidente campano parla di una decisione ‘contra

personam’ da parte dell’esecutivo e annuncia che si difenderà

davanti alla Corte Costituzionale “abbiamo la sensazione che

avverrà come avvenuto per l’autonomia differenziata: sarà

smantellata”. Poi cita Papa Wojtyla: “mi è tornato alla mente

l’appello caloroso di Papa Wojtyla e che rivolgo al governo: non

abbiate paura. Non abbiate paura degli elettori, aprite il cuore

alla speranza e soprattutto date ai cittadini la possibilità di

decidere da chi essere governati. Si chiama democrazia”.

De Luca rilancia dicendo che la “legge non sembra uguale per

tutti visto che si pone il limite dei mandati solo per la nostra

regione mentre l’Esecutivo non ha avuto nulla da eccepire su

altre che hanno già approvato leggi identiche a quella campana.

In Veneto c’èáZaiaáche ha già finito il terzo mandato e nessuno

ha detto nulla”. Proprio il Veneto e la questione di un altro

eventuale altro mandato per il governatore Zaia sta creando

tensioni all’interno della maggioranza, poiché si aprirebbe di

fatto per l’esponente leghista la possibilità di una quarta

elezione a presidente del Veneto.

Poche ore fa Alberto Villanova, capogruppo della Lega in

Consiglio regionale del Veneto ha ricordato che “l’unica cosa da

fare a questo punto è aspettare che la Corte Costituzionale si

esprima sul ricorso del governo contro la legge regionale della

Campania, vista anche la posizione della presidente del Consiglio

Giorgia Meloni”.

E sulla possibilità che la Lega corra da sola alle prossime

elezioni in Veneto Villanova risponde: “Cerchiamo di lavorare per

tenere il centrodestra unito, ma a questo punto tutti gli scenari

sono aperti sia che si voti a ottobre o nella primavera del 2026.

Saremmo ovviamente molto felici se Zaia si potesse ricandidare,

ma se così non fosse abbiamo valide alternative. Nessuno vuole la

rottura con Fratelli d’Italia e Forza Italia, ma se si arrivasse

al braccio di ferro, e spetterà ai segretari nazionali la

decisione finale, siamo pronti anche a correre da soli alle

prossime elezioni regionali in Veneto. Non ci manca certo una

classe dirigente: abbiamo giovani, abbiamo oltre 1.150

amministratori sul territorio, dirigenti in gamba per svolgere

questo ruolo, siamo pronti a tutto”.