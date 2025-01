Fusilli “Nel 2024 miglior risultato ultimi 35 anni per Gruppo Renault”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto nel 2024 che è stato di fatto il migliore degli ultimi 35 anni per il nostro Gruppo in Italia. Abbiamo registrato un importante aumento delle vendite, del 10% rispetto al 2023, ed una quota di mercato dell’11,6%. Grazie a tre Marche forti, complementari tra loro e creatrici di valore, quali Renault, Dacia e Alpine, e grazie al prezioso contributo della nostra Rete di Investor, ci siamo confermati, così, al 3° posto nella classifica costruttori automobilistici in Italia”. Così Raffaele Fusilli, Ad di Renault Italia. “Per quanto riguarda la Marca Renault, siamo cresciuti in termini di volumi, del 6,8%, registrando il 5,9% di quota di mercato, diventando così il quarto brand automotive nel nostro Paese. Nell’ambito del piano strategico ‘Renaulution’, abbiamo proseguito con successo in Italia la strategia avviata ormai all’inizio del 2021, con una politica commerciale orientata alla creazione del valore, puntando quindi ad una forte progressione delle vendite nei canali più redditizi”.

“Infatti, sono cresciute del 6% le vendite a clienti privati nel 2024, e abbiamo raggiunto una quota del 6,7% in questo canale. Questo risultato ci ha consentito di posizionarci al 4 posto nel ranking a privati, ed è il frutto del successo dei lanci nell’anno appena trascorso: Captur, che insieme a Clio ha consolidato la storia di successo della Marca nel segmento B, e poi Symbioz, Espace, Rafale e Scenic E-Tech che ci hanno consentito di accelerare la riconquista dei segmenti C-D.

Durante tutto il 2024 abbiamo poi portato avanti con efficacia e determinazione la nostra offensiva in termini di elettrificazione, attraverso scelte tecnologiche che stanno portando i loro frutti ed intensificando, così, il nostro impegno nella transizione energetica. Abbiamo conquistato infatti, nel 2024, il 2° posto nei veicoli elettrificati, grazie al successo delle nostre motorizzazioni ibride E-tech sempre più richieste dai clienti” conclude Fusilli.

