Piazza Affari chiude in rialzo (+0,92%) con Europa sui massimi

Milano, 29 ago. (askanews) – Chiusura tonica per Piazza Affari e le Borse europee, con l’indice Stoxx Europe 600 tornato vicino ai massimi registrati a maggio, spinte dal Pil Usa, rivisto al rialzo al +3% nel secondo trimestre. Il dato fornisce agli investitori ulteriori rassicurazioni sul fatto che l’economia degli Stati Uniti sia ancora in buone condizioni. A Milano il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,92% risalendo sopra i 34mila punti (34.192), a Francoforte il Dax ha toccato i massimi storici chiudendo a 18.930 punti (+0,75%). L’inflazione in Germania è scesa più delle attese ad agosto al +1,9% annuo.

Tra i titoli principali di Piazza Affari, maglia rosa a Tenaris (+5,49%), seguito da StM (+2,97%), Interpump (+2,14%) e Ferrari (+1,85%). Giù Telecom (-1,34%) e le utilities con Hera (-1,09%) e Italgas (-0,79%). Sul listino completo, sugli scudi le azioni della Juventus (+11%) che ha uffcializzato l’acquisto di Teun Koopmeiners dall’Atalanta e ceduto definitivamente Federico Chiesa al Liverpool per 12 milioni.

Sul fronte dei nostri titoli di Stato, alla vigilia del dato sull’inflazione dell’eurozona e del deflatore Usa, lo spread ha chiuso stabile a 142 punti, con il rendimento del Btp decennale in lieve rialzo al 3,67%.