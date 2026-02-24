Arrestati due corrieri a Villa San Giovanni, sequestrati 4 kg di cocaina

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha arrestato a Villa San Giovanni due corrieri della droga diretti in Sicilia. A bordo della loro auto avevano nascosto circa quattro chili di cocaina. I finanzieri della Compagnia di Villa San Giovanni, insieme alle unità cinofile della Compagnia Pronto Impiego di Reggio Calabria, nei pressi del porto di Villa San Giovanni, hanno intercettato e sottoposto a controllo una vettura in procinto di imbarcarsi per la Sicilia.

Nell’accingersi al controllo, i militari hanno constatato che il conducente e il passeggero mostravano evidenti segni di agitazione e di nervosismo e, quindi, un comportamento oltremodo sospetto. La pattuglia ha proceduto alla perquisizione del veicolo e grazie al fiuto dei cani antidroga sono stati trovati circa quattro chilogrammi di cocaina accuratamente occultata all’interno di un doppiofondo appositamente ricavato nella parte posteriore dell’auto, lato passeggero. La droga sequestrata, se immesso sul mercato, secondo una stima degli investigatori, avrebbe potuto fruttare circa 650 mila euro.

