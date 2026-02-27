Campania, la Giunta regionale approva il Bilancio di previsione 2026-2028

NAPOLI (ITALPRESS) – La Giunta regionale della Campania approva il Bilancio di previsione 2026/2028. Il presidente Roberto Fico ha presentato alla stampa il documento di Bilancio di previsione 2026-2028, appena approvato dalla Giunta regionale. Si tratta di una manovra complessa, con un volume totale per l’esercizio 2026 di oltre 38,5 miliardi di euro. Ecco alcuni punti del provvedimento evidenziati del presidente.

Sanità

La quota principale della spesa riguarda il comparto sanità, che ammonta a quasi il 70% del bilancio regionale, al netto delle partite di giro, necessarie al mantenimento dei LEA. Si aggiungono, inoltre, le risorse PNRR e FESR per gli investimenti.

Politiche Sociali

Il focus politico della manovra risiede nell’attenzione verso le fasce più deboli.La programmazione delle politiche sociali poggia su circa 230 milioni di euro di risorse vincolate. È stato compiuto uno sforzo straordinario per recuperare oltre 30 milioni di euro di risorse proprie nel triennio. Questi fondi sono stati destinati al potenziamento dei servizi sociosanitari territoriali. A questi si aggiungono, nel prossimo biennio, 1 milione e 200mila euro per interventi urgenti di eliminazione delle barriere architettoniche. Sul fronte del sostegno diretto alle famiglie sono, inoltre, garantiti il pacchetto “Campania Welfare”, l’accesso gratuito all’attività sportiva per i minori e l’assegno unico per i nuovi nati secondogeniti. La Giunta ha, poi, raddoppiato la dotazione del Fondo regionale per il servizio di psicologia scolastica. Ancora, 200 mila euro per il Fondo “Durante Noi-Dopo di Noi”, 750mila euro a sostegno delle donne vittime di violenza di genere, 675mila euro quale fondo regionale a sostegno dell’occupazione femminile e 250mila euro per il Fondo regionale a sostegno dei figli delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro.

Ambiente

La Giunta garantisce 290 milioni di euro circa per il ciclo integrato delle acque, con un potenziamento della gestione dei sistemi acquedottistici e dei depuratori e la necessaria attività di manutenzioni degli impianti e delle condotte. Per il ciclo dei rifiuti sono state reperite risorse aggiuntive con particolare attenzione agli interventi di bonifica e risanamento. Stanziati 5 milioni per le bonifiche nel comune di Acerra, con cui si garantisce il completamento degli interventi definiti dall’accordo siglato nel 2009 da Regione e Ministero dell’Ambiente. Nove milioni, invece, sono destinati alla bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale dell’area Agrimonda di Mariglianella, sito di fitofarmaci andato a fuoco oltre 30 anni fa e altamente inquinante.

Trasporti

Il comparto trasporti vede lo stanziamento di oltre 1,1 miliardi di euro. La Regione mette in sicurezza il settore incrementando le risorse regionali aggiuntive al Fondo Trasporto Pubblico Locale che passano da 203 milioni del 2025 a 227 milioni nel 2026. Assicurati, così, la gestione delle stazioni di nuova apertura (come Stabia, Baia, Linea 7) e il potenziamento delle linee su gomma. Confermato, inoltre, il trasporto pubblico gratuito per gli studenti.

Cultura

Sono stati incrementati i fondi per il cinema da 5 a 6 milioni (+ 20%) e per la legge sullo spettacolo (da 15 a 17 milioni). Raddoppiato il contributo per l’Emeroteca Tucci (da 50mila a 100mila euro). Assicurato il contributo straordinario di un milione di euro per il teatro Sannazaro, a seguito del tragico incendio. Confermato alla Fondazione IDIS il contributo di 3 milioni di euro. Anche per il sistema bibliotecario e museale regionale e per l’editoria confermato quanto già previsto. Nei tanti altri settori non citati viene assicurato il mantenimento di livelli precedenti di funzionalità.

“Il provvedimento adottato – ha dichiarato il presidente Roberto Fico – è frutto del lavoro fatto di concerto con gli assessori e le direzioni generali, che ringrazio per la collaborazione e il clima costruttivo. Le misure tracciano una visione politica coerente con quanto detto in campagna elettorale. Abbiamo, infatti, cercato di orientare il documento di bilancio secondo scelte che riflettono l’approccio politico, il programma e gli obiettivi che, come coalizione, ci eravamo prefissati”. “Si tratta di un bilancio in equilibrio e assoluta sicurezza – ha aggiunto il Presidente della Regione Campania – in coerenza con le azioni previste dal piano di rientro. Nonostante la struttura piuttosto rigida, lì dove abbiamo potuto operare delle scelte, abbiamo fatto sforzi consistenti per riservare adeguata attenzione al sociale, alla tutela delle fragilità, all’ambiente, al benessere psicofisico dei cittadini, ai trasporti e alla cultura, asset strategici della nostra regione”. “L’approvazione in Giunta del Bilancio di previsione – ha concluso il presidente Fico – costituisce il primo passo necessario nel percorso di uscita dalla fase di esercizio provvisorio. La proposta passerà ora al Consiglio regionale. Lavoreremo in commissione e in Aula, e io seguirò tutti i passaggi, nel rispetto del dibattito tra le forze politiche”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).