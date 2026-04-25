25 aprile, Manfredi “Napoli luogo ideale per tenere vivi i valori della Liberazione”

NAPOLI (ITALPRESS) – Napoli ha celebrato la Festa della Liberazione con numerose iniziative in diversi luoghi legati alla memoria degli eventi che portarono alla liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Davanti alla stele che ricorda il sacrificio di Salvo D’Acquisto si è tenuta una solenne cerimonia alla quale hanno preso parte il sindaco Gaetano Manfredi, la vicesindaco Laura Lieto, gli assessori Teresa Armato, Valerio Di Pietro, Emanuela Ferrante e Carlo Puca, il presidente della Regione Roberto Fico, il presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi, i parlamentari Francesco Emilio Borrelli e Giuseppe Conte, il prefetto Michele di Bari, insieme a numerosi altri amministratori cittadini e regionali, nonché autorità civili e militari.

“Il 25 aprile – ha affermato il sindaco Manfredi – non è solo una giornata di ricordo, ma una giornata di futuro, di democrazia e di forte impegno civico, in un momento molto complesso, nel quale sono tornate idee che abbiamo combattuto per decenni: la guerra, la legge della forza, l’autoritarismo, il razzismo. Mai come in questo momento c’è bisogno di una grande mobilitazione democratica, con il coinvolgimento di tutti i cittadini. Napoli, che seppe liberarsi con un’insurrezione popolare dal regime nazifascista, è il luogo ideale per portare avanti questi valori”.

– foto ufficio stampa Comune di Napoli –

(ITALPRESS).