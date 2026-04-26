Calcio, Genoa-Como 0-2: decidono Douvikas e Diao

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Roma, 26 apr. (askanews) – Il Como batte in trasferta il Genoa 2-0 e conquista tre punti che rendono vivissima la volata Champions. Fabregas aggancia la Roma a quota 61, entrambe a -2 dalla Juve quarta impegnata stasera contro il Milan. Al 10′ subito avanti il Como: cross di Da Cunha e colpo di testa vincente di Douvikas. Al 28′ rischio di papera di Butez, ma Vitinha spreca il pari. Al 34′ palo di Nico Paz. Frendrup va vicino all’1-1 al 63′, ma nel miglior momento del Genoa arriva il bis di Diao
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