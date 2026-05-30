Maxi operazione antidroga, 1.335 arresti e 450 chili di stupefacenti

ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa con 1.335 arresti e 2.358 denunce un’operazione ad alto impatto investigativo condotta su scala nazionale dalla Polizia di Stato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e il porto abusivo di armi. L’attività, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e realizzata dagli investigatori delle Squadre Mobili con il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine e degli uffici delle Questure, ha interessato le aree urbane più sensibili e i luoghi della movida, con particolare attenzione alla prevenzione di episodi di violenza tra i giovani. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati circa 450 chilogrammi di droga, tra cui 48 chili di cocaina, 379 di cannabinoidi e 7 di eroina. Sul fronte delle armi, gli agenti hanno recuperato 111 armi da fuoco, comprese armi da guerra, un fucile d’assalto, un giubbotto antiproiettile e numerose munizioni. Sequestrate anche 250 armi bianche, tra cui machete, accette, tirapugni, taser e sfollagente telescopici. Complessivamente sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. Tra gli arrestati figurano 31 minori, mentre 142 minori sono stati denunciati in stato di libertà.

foto: screenshot video Polizia di Stato

(ITALPRESS).