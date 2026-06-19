FIAT e Disney insieme per il nuovo film Toy Story 5 con Fiat 600 turbo 100

ROMA (ITALPRESS) – FIAT rinnova la sua collaborazione con Disney Italia in occasione dell’arrivo nelle sale italiane il 18 giugno di Toy Story 5, il nuovo film d’animazione Disney e Pixar. Il progetto segna un nuovo capitolo di un percorso condiviso, avviato nel 2024 con le cinque versioni uniche della Fiat Topolino realizzate per celebrare il centenario Disney e proseguito con la collaborazione tra Fiat 600 Hybrid e il film Disney e Pixar Inside Out 2. L’iniziativa conferma la capacità del Marchio di dialogare con l’immaginario Disney e Pixar attraverso progetti che uniscono mobilità ed emozione.

Il 16 giugno, il Teatro Sistina di Roma ha ospitato la première di Toy Story 5, offrendo al pubblico l’opportunità di vivere in anteprima l’emozione del nuovo film e di ammirare da vicino Fiat 600 Turbo 100. Per celebrare l’evento, la vettura ha sfilato per le vie della Capitale ed è stata esposta davanti al teatro, in una serata che ha unito la magia di Toy Story e dell’animazione Disney e Pixar, l’energia di Roma e l’universo FIAT.

In Toy Story, viene celebrata l’immaginazione e la creatività, oltre all’importanza della tradizione e della storia. Da questa idea nasce il messaggio della collaborazione: “I tempi cambiano, la storia continua”. E’ ciò che accade anche nella vita reale, dove le famiglie cambiano insieme ai loro ritmi, alle loro abitudini e al modo di vivere la mobilità quotidiana. In questo scenario, Fiat 600 Turbo 100 entra in scena come una risposta concreta e contemporanea: non sostituisce ciò che è stato, ma lo accompagna verso un nuovo capitolo, mettendo in movimento la storia di oggi. Pensata per nuove routine e nuove abitudini, la vettura interpreta questo cambiamento con lo spirito FIAT, ovvero semplice, accessibile, positivo e vicino alla vita di tutti i giorni. Insomma, una proposta capace di guardare avanti senza perdere il legame con ciò che rende ogni storia familiare riconoscibile e autentica.

In particolare, la Fiat 600 Turbo 100 arricchisce la gamma con una motorizzazione benzina pensata per chi cerca un’esperienza di guida semplice, diretta e coinvolgente. Il motore Turbo benzina da 100 CV, abbinato al cambio manuale a 6 marce, è pensato per offrire efficienza, reattività e affidabilità nel tempo, rafforzando l’impegno di FIAT nell’offrire una mobilità accessibile e vicina alle esigenze reali dei clienti. Disponibile in tutti gli allestimenti – Pop, Icon, Business, La Prima e Sport – la nuova proposta benzina conferma la libertà di scelta del cliente, affiancando le versioni elettrica e ibrida e dando vita a un’offerta completa e versatile, capace di adattarsi a qualunque stile di vita ed esigenza di mobilità. Con questa nuova collaborazione, FIAT e Disney Italia confermano il loro legame con un pubblico fatto di famiglie e storie condivise, un impegno comune che guarda al cambiamento con ottimismo e capace di trasformare ogni novità in un nuovo capitolo da vivere insieme. Perchè, come in Toy Story, anche nella mobilità la storia continua con qualcosa in più.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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