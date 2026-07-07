Alfa Romeo Automotive Premium Partner del Kappa Futurfestival 2026

ROMA (ITALPRESS) – Alfa Romeo è Automotive Premium Partner dell’edizione 2026 del Kappa FuturFestival, l’appuntamento con la musica elettronica che dal 2012 si è affermato tra i più autorevoli a livello internazionale. Per la manifestazione, il Marchio ha messo a disposizione dell’organizzazione una flotta di vetture dedicata alla mobilità di artisti ed ospiti dell’evento globale che unisce musica, arte e cultura contemporanea.

Riconosciuto come sesto miglior festival al mondo nel 2025 dalla classifica DJ Mag Top 100, il Kappa FuturFestival ha trasformato ancora una volta l’iconica area post-industriale del Parco Dora in un laboratorio culturale a cielo aperto. La tredicesima edizione ha superato ogni record, come dimostrano gli oltre 120.000 partecipanti provenienti da più di 150 Paesi, 6 palchi, più di 130 artisti e 36 ore di musica distribuite su tre giornate, per un impatto economico sul territorio superiore ai 30 milioni di euro. La partnership con Kappa FuturFestival 2026 si inserisce in un percorso sempre più stretto tra Alfa Romeo e il mondo musicale, costruito negli ultimi mesi attraverso prestigiose collaborazioni capaci di dialogare con le nuove generazioni e con le comunità creative che vivono la musica come esperienza identitaria e autentica: dalla rinnovata collaborazione con i Subsonica, di cui Alfa Romeo è Official Mobility Partner per il tour “Terre Rare 96-26”, al ruolo di Mobility Partner del C2C Festival, tra le manifestazioni avant-pop più rilevanti in Europa, fino alla sponsorizzazione del m2o Morning Club. Insomma, il viaggio di Alfa Romeo nel mondo della musica si arricchisce continuamente di nuove tappe, perchè tra un beat che scandisce la notte e il sound di un motore del Biscione vibra la stessa emozione. Un dialogo naturale, fatto di carattere e passione, gli stessi valori che animano la gamma Alfa Romeo.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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