Super Summer, a luglio incentivi e test ride su Aprilia e Moto Guzzi

ROMA (ITALPRESS) – L’estate di Aprilia e Moto Guzzi è una Super Summer: per tutto il mese di luglio i due marchi italiani lanciano una serie di eccezionali vantaggi sui modelli della rinnovata gamma moto 2026. La rete ufficiale Aprilia e Moto Guzzi invita tutti i motociclisti per effettuare un test ride, scoprire i dettagli delle promozioni e per approfondire l’ampia gamma di soluzioni finanziarie disponibili grazie alle formule DreamRide, adatte a qualsiasi esigenza.

In casa Aprilia grandi protagoniste le sportive RS, da sempre sinonimo di divertimento e piacere di guida. Dalla piccola e grintosa RS 125 fino alla potentissima e raffinata RSV4, passando per RS 457 – agile e leggera, ideale per i giovani con patente A2 – e per l’apprezzatissima RS 660, tutti i modelli sono proposti con esclusivi vantaggi fino a 1500 Euro, utilizzabili per personalizzare la moto con l’ampia gamma di accessori originali, per l’abbigliamento tecnico dedicato o come bonus sul prezzo del veicolo. Per salire sulla Aprilia Tuono 457 sono sufficienti 79 Euro al mese grazie alla formula con valore futuro garantito DreamRide Now, scegliendo dopo tre anni se tenerla, cambiarla o restituirla. Sulla adrenalinica fun bike per patente A2 è inoltre attivo un vantaggio cliente pari a 750 Euro. Spazio anche alla adventure bicilindrica Tuareg, anche nella più specialistica versione Rally, proposta con ben 2 anni di manutenzione inclusa, per godersi emozioni illimitate e senza pensieri, e 1500 Euro di vantaggi.

Per tutte le informazioni e per prenotare un appuntamento:

www.aprilia.com/it_IT/promozioni/

Sul fronte Moto Guzzi, tutte le versioni della rinnovata famiglia dell’iconica travel enduro V85, con prezzi a partire da 12.600 Euro, sono proposte con ben 1500 Euro di vantaggi, anche in questo caso utilizzabili per gli accessori originali Moto Guzzi, l’abbigliamento tecnico o come bonus sul prezzo del veicolo.

Moto Guzzi V85 Strada, la più dinamica, propone un rivisto e più completo equipaggiamento di serie che la rende pronta al viaggio, oltre alle nuove accattivanti colorazioni Verde Legnano e Rosso Monza. Moto Guzzi V85 TT, la “all rounder” totale, è proposta in due nuove ed evocative varianti grafiche, Giallo Wadi e Grigio Yanar Dag. Moto Guzzi V85 TT Travel, versione pronta al viaggio, si veste del nuovo ed affascinante Blu Zefiro.

La stessa promozione – 1500 Euro di vantaggi – è attiva sui modelli della gamma V100 Mandello e sulla grande viaggiatrice Moto Guzzi Stelvio, che per il 2026 si presenta in due inedite grafiche che ne sottolineano lo spirito avventuroso: Grigio Climbing e Verde Hiking.

Un vantaggio pari a 750 Euro è infine attivo sulla best seller Moto Guzzi V7; inoltre, grazie alla speciale formula DreamRide Now è ancora più semplice entrare nel mondo Moto Guzzi: l’iconica “ottoemmezzo” di Mandello, ad esempio, è proposta a soli 99 Euro al mese, decidendo dopo tre anni se tenerla, cambiarla o restituirla.

Per tutte le informazioni e per prenotare un appuntamento:

www.motoguzzi.com/it_IT/promozioni/

– Foto ufficio stampa Piaggio Group –

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