Dacia Sandero Stepway Full Hybrid 155, aperti gli ordini

ROMA (ITALPRESS) – Con l’introduzione della motorizzazione Hybrid 155 su Sandero Stepway, Dacia compie un nuovo passo nel percorso di elettrificazione della propria gamma. La tecnologia full hybrid, debuttata nel 2023 su Jogger e successivamente adottata da Duster nel 2024, ha inaugurato una nuova fase nel 2025 con Bigster, primo modello a utilizzare il nuovo propulsore Hybrid 155, più moderno, potente ed efficiente. Lo stesso sistema è stato poi esteso anche a Duster e Jogger restyling. L’ottima accoglienza riservata dal mercato a questa motorizzazione conferma il crescente interesse dei clienti per i modelli elettrificati del marchio. Nel 2025 le vendite delle versioni elettrificate Dacia sono raddoppiate rispetto all’anno precedente, superando quota 12.000 unità, grazie anche all’apprezzamento per l’abbinamento tra tecnologia full hybrid e cambio automatico. L’introduzione della motorizzazione Full Hybrid aggiunge ora una nuova dimensione a Sandero Stepway, senza rinunciare ai valori che ne hanno decretato il successo. La motorizzazione Hybrid 155 completa una gamma già articolata che comprende il motore TCe 110 e le nuove unità Eco-G 120 ed Eco-G 120 Automatic, una novità assoluta per Dacia e per il mercato europeo grazie all’abbinamento tra alimentazione GPL e cambio automatico.

Il sistema Hybrid 155 è composto da un motore benzina quattro cilindri da 1,8 litri e 109 CV, affiancato da due motori elettrici – uno da 49 CV e uno starter-generatore ad alta tensione – alimentati da una batteria da 1,4 kWh (230 V). Completa il sistema un cambio automatico elettrificato con quattro rapporti dedicati al motore termico e due ai motori elettrici, soluzione resa possibile dall’assenza della frizione.

La frenata rigenerativa, unita all’elevata capacità di recupero dell’energia e all’efficienza della trasmissione automatica, consente di viaggiare in città fino all’80% del tempo in modalità completamente elettrica. Inoltre, ogni partenza avviene sempre in modalità 100% elettrica. Sul fronte dell’efficienza, Sandero Stepway Hybrid 155 dichiara consumi compresi tra 4,2 e 4,4 l/100 km ed emissioni di CO2 a partire da 96-100 g/km. La nuova generazione del sistema full hybrid garantisce una guida più fluida e silenziosa, una maggiore prontezza nelle accelerazioni ai bassi regimi e consumi ridotti fino al 40% rispetto a un analogo motore a benzina. Il tutto senza la necessità di ricariche esterne, offrendo una soluzione versatile e pratica per l’utilizzo quotidiano, con un comfort di guida superiore.

La nuova Dacia Sandero Stepway Hybrid 155 è disponibile in due livelli di allestimento. La versione Expression viene proposta a partire da 20.800 euro, mentre per l’allestimento Extreme il listino parte da 21.900 euro, prezzi chiavi in mano IVA inclusa.

– Foto ufficio stampa Renault Group Italia –

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