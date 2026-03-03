Gizzeria, 38 chili di hashish trovati sulla spiaggia, un arresto

1 minuto per la lettura

Maxi sequestro di droga sulla spiaggia di Gizzeria: 38 kg di hashish trovati dalla Polizia. Un arresto e altri sequestri anche a Catanzaro

LAMEZIA TERME – Droga sulla spiaggia, la Polizia scopre 38 chili di hashish a Gizzeria. Gli agenti hanno rinvenuto 360 panetti, equivalenti a circa 38 chili di stupefacente, all’interno di un pacco abbandonato sulla riva del mare. L’intervento fa parte di un servizio mirato al contrasto del traffico di droga lungo il litorale. Gli agenti hanno rinvenuto la droga all’interno di un pacco abbandonato sulla riva del mare durante un servizio di controllo mirato al contrasto del traffico di stupefacenti.

HASHISH RIVENUTO SULLA SPIAGGIA DI GIZZERIA

L’operazione rientra in un più ampio piano di prevenzione e repressione dei reati in materia di droga. Gli agenti, infatti, hanno monitorato il litorale e le aree considerate più sensibili, operando con il supporto delle unità cinofile di Vibo Valentia e Napoli e della Squadra Mobile di Catanzaro.

Altri sequestri a Catanzaro



Parallelamente, i controlli antidroga hanno portato a nuovi sequestri nel capoluogo. A Catanzaro, la Polizia ha trovato oltre 97 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Inoltre, ha segnalato una persona alla Prefettura per possesso di sostanza stupefacente.

Nel corso di un’ulteriore perquisizione domiciliare, gli agenti hanno arrestato un uomo dopo aver scoperto circa 43 grammi di marijuana, 67 grammi di hashish, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Nella stessa abitazione hanno rinvenuto anche una pistola a salve con 46 cartucce compatibili.

Grazie a queste operazioni coordinate, le forze dell’ordine continuano a rafforzare la lotta contro lo spaccio di droga lungo la costa e nei principali centri calabresi.