Catanzaro, vasto incendio tra Copanello e Squillace

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CATANZARO – Un vasto incendio sta interessando da ore le campagne che separano Copanello Lido da Squillace Lido. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco della compagnia di Catanzaro. Tutto il versante che separa i comuni di Stalettì e Squillace è preda di fiamme e fumo, alimentati da un vento persistente.

Il traffico veicolare che, attraverso un’ arteria interna, congiunge Copanello e Squillace, due famosi siti turistici della zona jonica di Catanzaro, a causa dell’incendio è al momento inibito.

Si spera che gli interventi posti in essere possano arginare la potenza del rogo che, se si propagasse ulteriormente, potrebbe creare non pochi problemi alle abitazioni che insistono nelle vicinanze.