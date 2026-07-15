Nina Zilli, il Wonder Tour tra soul e identità riscrive il senso del live

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IL WONDER Tour di Nina Zilli è molto più di una tournée estiva: è un viaggio sonoro che attraversa le radici del soul, del reggae e dell’R&B, riletti con uno stile personale e contemporaneo. Con una band essenziale ma raffinata, l’artista costruisce un live che alterna energia e intimità, riportando al centro la voce e l’autenticità dell’interpretazione. Ogni tappa diventa così un’esperienza immersiva, in cui il dialogo con il pubblico è parte integrante dello spettacolo e la musica torna a essere incontro, racconto e identità condivisa.

Il Wonder tour di Nina Zilli attraverserà la Calabria in tre appuntamenti che segnano una vera e propria mappa musicale dell’estate e dell’inizio autunno calabrese: oggi, 15 luglio, a Catanzaro, in Piazza Prefettura, all’interno della programmazione dei festeggiamenti per San Vitaliano; il 5 agosto 2026 a Schiavonea, frazione di Corigliano-Rossano, nell’ambito del Co.Ro. Music Fest; e il 20 settembre 2026 a Buonvicino, in Piazza XVII Settembre, per una chiusura che promette un’atmosfera più raccolta ma altrettanto intensa.

Sul palco, Nina Zilli si presenta senza filtri: voce potente, presenza scenica magnetica e una naturalezza che sfugge a ogni costruzione artificiale. Il live si apre con un groove deciso, affidato a una band affiatata che costruisce un sound stratificato ma mai ridondante.

«La Calabria ha un’energia particolare, è un posto dove la musica arriva diretta, senza sovrastrutture», racconta Nina Zilli. «Qui il pubblico non ha paura di sentire, di lasciarsi andare. E per chi fa musica è un regalo enorme».

La scaletta alterna con intelligenza momenti ad alta energia e passaggi più intimi. Particolarmente riuscito il segmento centrale, dove Nina rallenta il ritmo e racconta la genesi di alcuni brani. «Scrivo sempre partendo da un’immagine o da una sensazione fisica», spiega al pubblico. «La musica, per me, deve avere un corpo». È in questi momenti che il concerto si trasforma in narrazione, in un racconto condiviso che va oltre la semplice esecuzione musicale.

La Calabria, in questo percorso, non è semplice sfondo ma protagonista silenziosa. Da Catanzaro alla costa ionica di Schiavonea fino al borgo di Buonvicino, il Wonder Tour disegna una geografia emotiva che restituisce centralità a luoghi spesso esclusi dalle grandi rotte musicali.