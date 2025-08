Nuovi parroci nella diocesi di Cosenza, le nomine del vescovo

1 minuto per la lettura

COSENZA – Tante le novità delle parrocchie della diocesi di Cosenza-Bisignano: l’arcivescovo, monsignor Giovanni Checchinato, ha provveduto in queste ore a un robusto giro di nomine di parroci e direttori di ufficio.

Novità che hanno coinvolto alcune delle parrocchie più importanti del centro di Cosenza, come la Parrocchia di Cristo Re, dove il nuovo parroco è don Cosimo De Vincentis (che lascia quella di Andreotta di Castrolibero) e la parrocchia di San Michele Arcangelo (nuovo parroco don Massimo Iaconianni). Nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e Madonna di Loreto arriva come vicario parrocchiale don Victor Velez Loor; lascia la stessa parrocchia, dopo tanti anni, don Michele Fortino, destinato alla Chiesa dell’Annunziata di Marano Principato ma appena nominato Coordinatore per gli uffici diocesani. Nuovo vicario anche nella parrocchia di Sant’Aniello: si tratta di don Francesco Elia.

LEGGI L’ELENCO COMPLETO DELLE NOMINE

I nuovi parroci nominati nella diocesi di Cosenza-Bisignano prenderanno possesso delle rispettive parrocchie il prossimo 1 ottobre