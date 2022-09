Il blitz a Cosenza, gli appalti una “cosa loro”: le mire sull’ospedale

3 minuti per la lettura

COSENZA – Anche gli appalti dell’ospedale di Cosenza e dell’Unical erano “cosa loro”. È la tesi sostenuta dalla Dda nel faldone della maxinchiesta che, alle prime luci del mattino del primo settembre, ha portato all’arresto di 190 persone tra politici e, soprattutto, affiliati alle principali cosche di ‘ndrangheta del Cosentino. Una “confederazione” – la definisce il gip – tra italiani e “zingari”, che aveva allungato i propri tentacoli su ogni affare del territorio: dalle scommesse, alle estorsioni, allo spaccio di droga.

È il caso, ad esempio, di Agostino Briguori, arrestato a seguito della retata il quale, assieme al sodale Antonio Manzo, si sarebbe adoperato al fine di assicurare un cospicuo pacchetto di voti al sindaco di Rende, Marcello Manna, in cambio dell’affidamento di due locali di proprietà dell’Università, ricevendo l’assicurazione da parte di quest’ultimo che avrebbe fatto da intermediario con l’allora Rettore Crisci. Senza andare troppo lontano dal ponte Bucci, è proprio qui, tra i cubi dell’Unical, che il Briguori aveva provveduto a intestare una serie di attività, tra cui una cartoleria, bar, ristoranti, ad altrettante “teste di legno”.

Briguori non sono deteneva la completa gestione delle società/ditte, ma utilizzava i prestanome alla stregua di pedine, trasferendo una società da una persona all’altra e mantenendo sempre, di fatto, il controllo nelle sue mani. Un modus operandi che, a parere degli inquirenti, risulta caratterizzato dalla reiterazione di un «collaudato stratagemma per eludere le misure di prevenzione».

LE MIRE DEI CLAN SUGLI APPALTI DI UNICAL E OSPEDALE DI COSENZA

Le mire dei clan, in ogni caso, non si limitavano agli appalti interni all’ateneo di Arcavacata, ma si estendevano anche all’ospedale di Cosenza. In particolare quelle di Roberto Porcaro che, coadiuvato dal “compare” Francesco Stola, puntava al servizio di noleggio sdraio del nosocomio bruzio ponendo in essere una serie di estorsioni. Come è possibile evincere a seguito dell’intensa attività intercettiva portata avanti dagli inquirenti, la struttura ospedaliera era divisa in zone di competenza tra lo Stola e i fratelli Volpintesta per l’espletamento di tale servizio: in altre parole, la spartizione delle stanze tra i due gruppi era concepita in modo tale da organizzare le rispettive attività in modo armonico.

La condotta estorsiva del gruppo emerge in modo inequivocabile nel corso di una conversazione in cui Davide Volpintesta confidava a Rosina Pulice che in ospedale comanda sul fratello perché “paga ogni anno chi di dovere”. Ma saranno ancora una volta le parole del pentito Adolfo Foggetti a restituire il quadro chiaro della situazione: «Nel corso del 2011 – racconterà alcuni anni dopo -, io e Roberto Porcaro abbiamo chiuso una estorsione in danno di Volpintesta che è titolare di una impresa di onoranze funebri in piazza Zumbini di Cosenza e abbiamo imposto di pagare 3mila euro iniziali e poi 2mila euro tre volte l’anno.

L’ESTORSIONE CON IL TRUCCO DEL POLIZIOTTO BUONO E POLIZIOTTO CATTIVO

Con riferimento, invece, all’estorsione ai danni del Piane va rilevato che le conversazioni captate evidenziano una precisa assunzione di ruoli da parte del Porcaro e dello Stola nei confronti della vittima. I due, infatti, giocavano ciascuno un preciso ruolo, che volgarmente può ricondursi alla locuzione “poliziotto buono – poliziotto cattivo”». In particolare, lo Stola, come detto fedele collaboratore del Porcaro e sodale dell’omonimo gruppo, si preoccupava di veicolare imbasciate del boss verso la vittima, nonché di organizzare incontri tra i due alla stregua di un vero e proprio intermediario.

Tale molo, peraltro, lo portava spesso anche a cercare di sedare la rabbia del Porcaro, che si mostrava sempre spazientito di fronte ai ritardi e alle assenze del Piane. La precisa organizzazione dell’attività estorsiva emerge anche grazie all’utilizzo da parte degli indagati di accorgimenti per eludere eventuali indagini, come ad esempio lo stratagemma (già accennato) di usare utenze intestate ad altri per parlare tra di loro.