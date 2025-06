Turista soccorsa dall 118 sul sentiero dell'Arcomagno

1 minuto per la lettura

SAN NICOLA ARCELLA (COSENZA) – Attimi di tensione, ieri, sul sentiero naturalistico che conduce all’Arcomagno di San Nicola Arcella, una delle mete più affascinanti del Tirreno cosentino e non solo dove una turista è stata colta da un malore improvviso mentre si trovava in cammino verso la suggestiva spiaggia. E’ stato quindi richiesto l’intervento urgente del personale del Pet 118.

L’allarme è scattato intorno alle ore 12:30, in una calda domenica estiva. La donna, visibilmente provata, ha accusato un grave malessere lungo il tratto di sentiero, particolarmente impegnativo e reso ancora più difficile dal caldo afoso. Tempestivo l’arrivo dell’equipaggio del 118 di Scalea, composto dall’infermiere Enrico Perrone e dall’autista Donatello Riso. A dare supporto anche Victor, volontario della Croce Verde di Lattarico, giunto rapidamente sul posto.

Il sentiero dell’Arcomagno, seppur incantevole dal punto di vista paesaggistico, presenta diversi tratti impervi e non è privo di difficoltà, specie nei mesi più caldi. Proprio per questo, le operazioni di soccorso sono risultate complesse: i soccorritori hanno utilizzato una sedia portantina da evacuazione per trasportare in sicurezza la turista lungo i gradini e i tratti sconnessi del percorso che porta all’Arcomagno. Grazie alla sinergia e alla prontezza del personale sanitario, la turista è stata stabilizzata e condotta fino al punto d’incontro con l’ambulanza. Fortunatamente, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Il malore, secondo una prima valutazione, potrebbe essere stato causato da affaticamento fisico unito alle alte temperature.

L’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza di affrontare il sentiero dell’Arcomagno con la giusta preparazione fisica e con cautela, soprattutto nei periodi di maggiore calura. L’Arcomagno resta uno dei luoghi più iconici e fotografati della Calabria, ma raggiungerlo richiede attenzione, idratazione e consapevolezza delle proprie condizioni di salute.