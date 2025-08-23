Tragedia a Praia a mare: scontro auto-scooter, una vittima

2 minuti per la lettura

Andrea De Lorenzo, vittima dell’incidente

PRAIA A MARE (COSENZA) – Una vera e propria tragedia, non si può definire in altro modo il grave sinistro che ha scosso profondamente la città e la Riviera dei Cedri: nel primo pomeriggio di ieri ha perso la vita Andrea De Lorenzo, 46 anni, stimato infermiere dell’ospedale di Praia a Mare e fratello del sindaco Antonino De Lorenzo in uno scontro tra lo scooter guidato dalla vittima e un’auto, avvenuto nei pressi di un incrocio, è stato violentissimo. Andrea De Lorenzo è finito a terra riportando gravi lesioni interne che hanno reso subito drammatica la situazione. Immediato l’intervento dei soccorsi: il personale del 118 di Praia a Mare lo ha stabilizzato e portato al pronto soccorso cittadino. La gravità delle ferite ha reso necessario il trasferimento in eliambulanza, ma durante il volo le condizioni del 46enne sono peggiorate. Il velivolo è stato costretto a tornare indietro. Forse un infarto, forse altre priorità hanno indotto i medici a tornare alla base.

Dopo un primo rientro a Praia a Mare e un intervento chirurgico all’ospedale San Francesco di Paola, i medici hanno disposto il trasferimento all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Purtroppo, nel reparto di rianimazione, Andrea De Lorenzo è deceduto poche ore dopo.

La tragedia di Praia a Mare ha colpito non solo i cittadini del centro balneare dove Andrea era conosciuto, ma l’intera Riviera dei Cedri. Andrea De Lorenzo, oltre alla professione di infermiere, era stimato per il suo legame con la comunità. Lascia la compagna e due bambine piccole. A fine settembre avrebbe dovuto sposarsi.

Carabinieri e Polizia Municipale hanno effettuato i rilievi sul posto per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Si ipotizza che l’impatto contro lo sterzo dello scooter possa aver causato danni gravissimi agli organi vitali; intanto, Praia a Mare e l’intera Riviera dei Cedri si stringe attorno al sindaco Antonino De Lorenzo e alla sua famiglia, colpiti da un lutto che segna profondamente la vita pubblica e privata della comunità.