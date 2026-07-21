Incidente sul lavoro a Mongrassano, un morto

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Un operaio di 23 anni è morto a Mongrassano, stava svolgendo un lavoro di manutenzione nel parco eolico

MONGRASSANO (COSENZA) – Un operaio di 23 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto a Mongrassano in provincia di Cosenza al parco eolico. Secondo le primissime informazioni, il giovane era impegnato in un’attività di manutenzione quando si è verificato l’infortunio mortale. La dinamica dell’accaduto è ancora tuttavia in fase di accertamento.

Sulla tragedia è intervenuta la Fillea Cgil Calabria, che attraverso il segretario Simone Celebre ha espresso profondo cordoglio per la morte del giovane lavoratore. «È appena arrivata la tragica notizia di un infortunio mortale sul lavoro a Mongrassano – afferma Celebre –. Una nuova, dolorosa tragedia che colpisce il mondo del lavoro e lascia sgomenti. Non si può morire così, non si può spezzare una giovane vita mentre si svolge il proprio lavoro».

Il sindacato ha rivolto un pensiero alla famiglia, agli amici e ai colleghi della vittima, sottolineando come sia necessario fare piena luce sulle cause dell’incidente. «In attesa di conoscere l’esatta dinamica dell’accaduto – conclude il segretario della Fillea Cgil Calabria – il nostro pensiero va ai familiari del giovane. Basta stragi sul lavoro».