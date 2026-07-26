Bimba di cinque anni investita da un’auto a Corigliano Rossano

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CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA) – Nell’area urbana di Rossano, una bimba di soli cinque anni è rimasta vittima di un gravissimo incidente stradale, venendo investita da un veicolo in transito. Un tranquillo pomeriggio d’estate sul litorale ionico si è così improvvisamente trasformato in momenti di profonda apprensione e paura. Lungo l’arteria di viale Mediterraneo

L’episodio si è consumato in una zona solitamente frequentata da residenti e turisti, trasformando in pochi istanti il passeggio estivo in una drammatica corsa contro il tempo.

Per cause che sono tuttora al vaglio delle autorità competenti, l’automobile si è scontrata con la piccola, proiettandola sull’asfalto e provocandole lesioni di notevole gravità, in particolar modo agli arti.

I soccorsi immediati e il trasferimento a Cosenza

L’allarme è scattato istantaneamente, mobilitando i passanti e i familiari presenti nelle immediate vicinanze. Sul luogo del sinistro si è precipitata un’ambulanza del servizio d’emergenza sanitaria 118. Il personale medico e paramedico a bordo ha prestato i primi interventi di stabilizzazione sul posto, riscontrando fin da subito un quadro clinico delicato che richiedeva cure specialistiche ad alta intensità. Valutata la serietà dei traumi riportati, i sanitari hanno optato per il trasferimento d’urgenza della piccola verso l’ospedale di Cosenza, presidio ospedaliero attrezzato per la gestione dei traumi pediatrici complessi e ad alte specializzazioni.

Rilievi della Polizia Locale e indagini in corso

Per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità dell’incidente, sono intervenuti gli agenti del Corpo di Polizia Locale di Corigliano-Rossano. I vigili urbani hanno avviato tempestivamente i rilievi planimetrici e scientifici, esaminando gli spazi d’impatto e la traiettoria del veicolo. Alle operazioni di ausilio e di gestione della viabilità hanno preso parte anche gli uomini della Squadra Volante del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza.

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle indagini, finalizzate a fare piena luce su ogni elemento utile: dalla velocità di marcia del mezzo coinvolto a eventuali momenti di distrazione alla guida.