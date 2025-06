Congresso Pd Cosenza, Lettieri nuovo segretario provinciale

2 minuti per la lettura

COSENZA – Il Partito democratico nella provincia di Cosenza volta pagina (o almeno ci prova): in attesa dell’ufficialità da parte degli organi del partito Matteo Lettieri è il nuovo segretario della Federazione provinciale del Pd. Il sindaco di Celico, supportato dalla mozione “Innovazione, comunità e territori” ha avuto la meglio sul competitor Pino Le Fosse sostenuto invece dalla mozione “Riparte da noi”.

La mini campagna elettorale è stata molto ruvida a testimonianza dell’ormai cronicizzata balcanizzazione del partito alle latitudini della città di Telesio e dintorni. Denuncia di irregolarità nella presentazione delle liste (poi sanate dalla commissione regionale), presunte anomalie scontri verbali a Rende prima e durante le operazioni di scrutinio. Nell’ultimo giorno di voto, per non farsi mancare nulla, il balletto delle rivendicazioni di vittoria (a congresso ancora in corso) con la commissione provinciale che è stata costretta a richiamare all’ordine.

Lettieri e i suoi sostenitori nella tarda serata di ieri hanno esultato per il successo. “È giunto un tempo nuovo: Matteo Lettieri ha vinto la sfida congressuale in provincia di Cosenza! Dai dati completi in nostro possesso, con oltre 1200 voti, gli iscritti al Partito Democratico hanno premiato la nostra mozione congressuale “Innovazione, Comunità e Territori” Una vittoria netta conquistata in tutta la nostra ampia provincia di Cosenza, un consenso diffuso, largo e capillare che premia la volontà di avviare un nuovo corso politico che metterà al centro gli iscritti ed i territori. Attendiamo l’ufficialità della Commissione provinciale del Congresso che certificherà l’esito finale dei risultati della federazione cosentina”, si legge nella nota della mozione di Lettieri.

“Ringraziamo i tanti militanti che con spirito di abnegazione si sono resi protagonisti e partecipi di una nuova fase politica premiata largamente dai circoli di base. Il nostro augurio sarà quello di ricostruire un Partito unito, forte e radicato nei territori, punto di riferimento del centrosinistra calabrese e cosentino”, conclude la nota della mozione di Lettieri. Dal punto di vista prettamente politico la vittoria di Lettieri rappresenta anche la disfatta di una parte dell’enclave del Pd cosentino che ha appoggiato la candidatura di Le Fosse. Vale a dire Nicola Adamo, Enza Bruno Bossio e Carlo Guccione. Figure storiche e di spicco del partito e del centrosinistra che non deterranno la “maggioranza” del partito. Uno sviluppo per certi versi epocale a queste latitudini che inevitabilmente potrebbe ridisegnare i rapporti di forza e gli equilibri nel partito.

Gongolano i consiglieri regionali Mimmo Bevacqua e Franco Iacucci che si sono schierati invece con Lettieri. Quest’ultimo, al pari di Le Fosse, non ha voluto etichette correntizie ma l’apporto dei due consiglieri regionali è stato evidentemente decisivo per la sua affermazione. Lettieri, lo ricordiamo, ha ricevuto l’endorsement dei “Democratici per la Calabria”, di “Controcorrente” e della “Migliore Calabria”. La sua mozione è costituita da una sequela di amministratori, dirigenti ed esponenti dem sparsi per tutta la provincia. Il primo cittadino di Celico è ora chiamato al gravoso compito di risollevare un partito logorato dalle lotte interne e lontano anni luce dai “fasti” del passato.