Sanremo 2025: serata cover, svelati i duetti dei cantanti in gara

Tutto pronto anche per la serata cover e duetti al Festival di Sanremo 2025: ecco cosa e con chi canteranno gli artisti in gara

Dopo indiscrezioni, anche in parte confermate, Carlo Conti ha svelato al Tg1 con quali artisti duetteranno i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025, nella quarta serata, e con quali brani. C’è anche qualche ospite straniero – ad esempio Toquinho in coppia con Gaia e Ofenbach in coppia con Sarah Toscano – così come qualche brano internazionale – “Skyfall” per Giorgia con Annalisa, “The sound of silence” per Gaia con Il Volo, “Say something” cantata da Irama con Arisa, “Overdrive” di Sara Toscano con Ofenbach e “If I ain’t got you” di Serena Brancale con Alessandra Amoroso.

A parte queste piccole parentesi, prevale la canzone italiana. Si parte dai grandi classici come “Nel blu dipinto di blu” cantata da Lucio Corsi che porterà a Sanremo Topo Gigio, “L’anno che verrà” cantata da Brunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigallia, “Che cosa c’è” cantata da Joan Thiele con Frah Quintale. E si finisce con brani più recenti come “Rossetto e caffè” portata sul palco dell’Ariston da The Kolors e Sal Da Vinci e “1000 messaggi” di Emis Killa con Lazza e Laura Marzadori.

POCHI DUETTI TRA GLI ARTISTI IN GARA

Il direttore artistico quest’anno ha anche inserito nl regolamento la possibilità per gli artisti in gara di duettare tra loro. Opzione che però non ha riscontrato un grande successo. Sono stati solo in tre infatti a unirsi in duo per la serata delle cover. Si tratta di Achille Lauro ed Elodie che canteranno con un mix di Riccardo Cocciante e Loredana Bertè (“A mano a mano” e “Folle città”); inoltre Tony Effe e Noemi con “Tutto il resto e noia” di Franco Califano e in fine Francesca Michielin e Rkomi con “La nuova stella di Broadway” di Cesare Cremonini

SANREMO 2025, ECCO I DUETTI E LE COVER

Achille Lauro con Elodie – Mix di A mano a mano e Folle città, Riccardo Cocciante e Loredana Bertè

Bresh con Cristiano De André – Crêuza de mä, Fabrizio De André

Brunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigallia – L’anno che verrà, Lucio Dalla

Clara con Il Volo – The Sound of Silence, Simon and Garfunke

Coma_Cose con Johnson Righeira – L’estate sta finendo, Righeira

Emis Killa con Lazza e Laura Marzadori – 100 messaggi, Lazza

Fedez con Marco Masini – Bella stronza, Marco Masini

Francesca Michielin con Rkomi – La nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini

Francesco Gabbani con Tricarico – Io sono Francesco, Tricarico

Gaia con Toquinho –La voglia, la pazzia, Ornella Vanoni

Giorgia con Annalisa – Skyfall, Adele

Irama con Arisa – Say something, Christina Aguilera

Joan Thiele con Frah Quintale – Che cosa c’è, Gino Paoli

Lucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu, dipinto di blu, Domenico Modugno

Marcella Bella con Twins Violins – L’emozione non ha voce, Adriano Celentano

Massimo Ranieri con i Neri per caso – Quando, Pino Daniele

Modà con Francesco Renga – Angelo, Francesco Renga

Olly con Goran Bregović e la Wedding and Funeral Band – Il pescatore, Fabrizio De André