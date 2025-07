Calcio, è ufficiale: Lupo nuovo ds del Cosenza

1 minuto per la lettura

COSENZA – Fabio Lupo è il nuovo direttore sportivo del Cosenza Calcio: l’annuncio è arrivato direttamente dalla società del presidente Guarascio sui canali social rossoblù e sul sito ufficiale. Lupo ha firmato un contratto fino al 30 Giugno 2026 con opzione per l’anno successivo.

Il nuovo direttore sportivo del Cosenza è nato a Pescara l’11 Ottobre 1964, e ha alle sue spalle esperienze da calciatore in Serie A e B nel ruolo di centrocampista. L’inizio della carriera di direttore sportivo è avvenuto con il Giulianova nel 2003, poi nel 2005 ha vissuto un’esperienza in Serie A con l’Ascoli. Negli anni successivi ha lavorato a Manfredonia, Torino e Sorrento come ds per poi ricoprire il ruolo di Direttore Generale a Bellinzona. Nella stagione 2011/2012 è stato responsabile del settore giovanile alla Sampdoria.

Tornato a rivestire il ruolo di direttore Sportivo, Fabio Lupo ha collaborato con Juve Stabia, Teramo e Palermo, prima di approdare al Venezia nel campionato 2019/2020: con Ascoli e Spal le ultime due esperienze prima della firma che lo lega al Cosenza.