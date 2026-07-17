Calcio, Serie C: il Cosenza annuncia Giannini

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COSENZA – Il Cosenza ha annunciato di aver “sottoscritto un contratto biennale con opzione, fino al 30 giugno 2028, con Enrico Giannini”, si legge in una nota.

Il centrocampista, 21 anni, si era svincolato dall’Albinoleffe dopo i play-off di Serie C. Giannini è cresciuto tra le fila del settore giovanile partenopeo tra Napoli Giovani, Napoli U17 e Napoli U19. Nella stagione 2023/2024 ha giocato in serie D nella prima squadra del Casarano con 39 presenze. Lo scorso anno ha invece esordito in serie C con 38 gare nell’Albinoleffe.

“La società – conclude il comunicato – accoglie con entusiasmo il nuovo rinforzo e augura un’annata rossoblù ricca di soddisfazioni. Forza lupi”.