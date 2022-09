Covid Bollettino Calabria 20 settembre: di nuovo in aumento ricoveri ed incidenza

3 minuti per la lettura

Altri quattro decessi legati al Covid, ricoveri in aumento e incidenza che torna sopra il 15%. Suggeriscono prudenza i dati contenuti nel bollettino regionale della Calabria di oggi, martedì 20 settembre 2022, che confermano, però, la discesa (stavolta più contenuta) dei soggetti attualmente positivi al coronavirus.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 4.849 tamponi, per cui i test effettuati dall’inizio della pandemia arrivano a 3.749.227. Il totale dei casi rilevati nelle ultime 24 ore è pari a 816 mentre dall’inizio dell’emergenza legata alla pandemia da Coronavirus Covid-19 si raggiunge quota 551.224 casi individuati. Il tasso di positività di giornata raggiunge il 16,83%, quello generale da inizio pandemia in Calabria sale al 14,70%.

La situazione dei contagi

I casi attivi sono 39.072 (-297 rispetto a ieri). Ciò è dovuto al saldo tra i nuovi contagi (816), i guariti (1.109) registrati nelle ultime 24 ore (il totale delle persone che hanno superato la malattia dall’inizio della pandemia sale a 509.157) e i decessi (4).

Con i quattro decessi registrati nelle ultime 24 ore (1 a Catanzaro e 3 a Cosenza) il totale delle vittime legate al coronavirus covid-19 sale a quota 2.995 con un tasso di mortalità in Calabria che si attesta allo 0,54%. I tassi di mortalità a livello provinciale sono i seguenti:

Catanzaro – 380 decessi – 0,40%

Cosenza – 1.296 decessi – 0,83%

Crotone – 260 decessi – 0,47%

Reggio Calabria – 855 decessi – 0,45%

Vibo Valentia – 186 decessi – 0,38%

Altra Regione – 18 decessi – 0,26%

Covid Bollettino Calabria 20 settembre 2022: I nuovi casi per provincia di riferimento

I casi scoperti e confermati oggi nelle varie province calabresi fanno registrare un picco nelle province di Cosenza e Reggio Calabria e sono complessivamente così suddivisi (tra parentesi il totale dei casi attivi nelle rispettive province):

Cosenza: 306 (31.520)

Catanzaro: 177 (2.455)

Crotone: 62 (358)

Vibo Valentia: 50 (690)

Reggio Calabria: 210 (1.817)

Altra Regione o Stato Estero: 11 (2.232)

Percentuale di casi positivi in rapporto alla popolazione

Al netto delle reinfezioni, da inizio pandemia ha contratto il Covid in Calabria il 29,10% della popolazione. Il dato più alto, per come si evince dal Bollettino sul coronavirus covid-19 in Calabria del 20 settembre, si registra in provincia di Reggio Calabria dove la percentuale di contagio della popolazione sale al 35,76%. Ecco il dato provincia per provincia:

Calabria 29,10% ( 551.224 casi su 1.894.110 abitanti)

Cosenza 22,72% (156.889 casi su 690.503 abitanti)

Catanzaro 26,88% (93.919 casi su 349.344 abitanti)

Crotone 32,69% (55.106 casi su 168.581 abitanti)

Reggio Calabria 35,76% (189.876 casi su 530.967 abitanti)

Vibo Valentia 31,37% (48.533 casi su 154.715 abitanti)

Andando nel dettaglio delle proporzioni del contagio nelle diverse province calabresi si evidenza come in provincia di Reggio Calabria si sia verificato il 34,6% delle infezioni, a seguire in provincia di Cosenza il 28,3% del totale dei contagi, in provincia di Catanzaro il 17% , in provincia di Crotone il 10,1% e in provincia di Vibo Valentia l’8,8%. Si evidenzia, infine, l’1,2% relativo a contagi che hanno riguardato persone residenti in altre regioni o all’estero.

I soggetti in isolamento domiciliare diventano 38.945 (-303), così ripartiti:

31.465 in provincia di Cosenza,

2.432 in provincia di Catanzaro,

348 in provincia di Crotone,

673 in provincia di Vibo Valentia,

1.798 in provincia di Reggio Calabria,

2.229 tra gli extraregionali (non residenti o stato estero).

Covid Bollettino Calabria 20 settembre 2022: La situazione negli ospedali



Aumentano i ricoveri in reparti ordinari che si attestano a quota 122 (+6) così ripartiti:

Catanzaro e provincia 19 persone contagiate

Cosenza e provincia 55 persone contagiate

Reggio Calabria e provincia 19 persone contagiate

Crotone 10 persone contagiate

Vibo Valentia 17 persone contagiate

Altra Regione/Stato estero 2 persone contagiate

Stabili i pazienti in terapia intensiva a quota 5 (=), così ripartiti: 4 a Catanzaro, 1 a Cosenza e 1 Altra Regione o Stato Estero.

PRESSIONE SUL SERVIZIO SANITARIO

Ad oggi in Calabria, secondo i dati Agenas, sono disponibili 952 posti letto complessivi in area medica (in precedenza 960), occupati al 12,81%, mentre in terapia intensiva sono disponibili 179 posti (in precedenza 177), occupati al 2,79% (GUARDA SU AGENAS I DATI IN DETTAGLIO).