Reggio Calabria: nel 2025, sicurezza e prossimità al centro dell’attività operativa della Polizia locale

Reggio Calabria, un anno di innovazione e risultati per la Polizia locale: sicurezza e prossimità al centro dell’attività operativa nel 2025.

REGGIO CALABRIA – Reggio Calabria celebra San Sebastiano martire con un bilancio operativo che conferma la Polizia locale come presidio avanzato di legalità e punto di riferimento per la comunità cittadina. In occasione della ricorrenza, il Corpo ha presentato il rendiconto delle attività 2025 nel corso di una conferenza stampa. Alla presentazione hanno partecipato il sindaco f.f. Domenico Battaglia, l’assessora Giuggi Palmenta e il comandante Salvatore Zucco. La giornata è iniziata con una solenne funzione religiosa officiata da S.E.R. Mons. Fortunato Morrone nella chiesa di San Sebastiano al Crocifisso.

Reggio Calabria, innovazione e modernizzazione del corpo

Il 2025 ha visto la Polizia Locale reggina consolidare il proprio ruolo di presidio di legalità e di riferimento civico, grazie a numerose iniziative innovative: l’avvio del nucleo nautico, l’apertura del presidio fisso presso l’Aeroporto Tito Minniti, la fase sperimentale del Taser, la dotazione di due furgoni attrezzati per ufficio e stazione mobile, oltre alla progettazione e finanziamento di un sistema di videosorveglianza cittadina per oltre 400mila euro e la sperimentazione dei punti di ascolto itineranti

«Il Corpo si conferma tra i più performanti e moderni del Sud Italia – ha sottolineato il sindaco Battaglia – grazie a un investimento convinto dell’Amministrazione comunale, non solo in termini di mezzi, ma anche di risorse umane. Abbiamo rinnovato l’organico. Abbiamo abbassato l’età media e rafforzato la capacità di intercettare i bisogni dei cittadini, in tutta la città, comprese le periferie e le aree montane».

L’assessora Palmenta ha ribadito l’importanza di continuare a fornire al Corpo gli strumenti necessari per svolgere al meglio il servizio, consolidandone il ruolo di riferimento per l’intera comunità cittadina.

Formazione e proiezione sociale

Il comandante Zucco ha evidenziato il valore delle attività trasversali, tra cui la partecipazione a programmi formativi con oltre l’80% del personale coinvolto, la collaborazione con le Città Metropolitane italiane attraverso l’ANCI, e il contributo a eventi di aggregazione cittadina come la Corrireggio. Inoltre, le iniziative di educazione stradale e alla legalità hanno coinvolto oltre 800 studenti, rafforzando il rapporto tra Polizia e comunità.

Per il 2026, il Corpo prevede il lancio dei varchi elettronici sul Corso Garibaldi, l’acquisto di una nuova stazione mobile, il potenziamento delle dotazioni strumentali e l’incorporamento di sette nuove unità a tempo determinato con fondi per la sicurezza urbana.

Numeri sul campo: vigilanza stradale e sicurezza

L’anno appena concluso ha visto l’inserimento di 11 nuove unità, riducendo l’età media del personale e portando la forza complessiva a 180 agenti e 29 impiegati amministrativi:

vigilanza stradale: 85.034 infrazioni, 734 documenti ritirati, 423 veicoli fermati o sequestrati. L’incasso complessivo dalle sanzioni ha superato i 4,8 milioni di euro. I controlli notturni anti-alcol e anti-droga hanno coinvolto 1.234 conducenti, rilevando oltre 40 infrazioni. Purtroppo gli incidenti stradali sono aumentati del 24,5% (1.189), con tre vittime e 515 feriti;

mega eventi: gestione di feste Mariane, Estate Reggina e festività natalizie, con oltre 2.000 sanzioni in dieci giorni e una media di 98 agenti per giorno sulle strade;

Polizia giudiziaria: 17 arresti, 294 notizie di reato e 408 persone denunciate, oltre 1.000 notifiche per conto dell’A.G. Attività rilevante anche nel contrasto ai reati contro la fede pubblica, l’abbandono rifiuti e la mala movida;

occupazione abusiva e polizia tributaria: individuati siti abusivi, accertamenti su furti di energia e abusi edilizi; 247 segnalazioni per evasione di tributi locali;

vigilanza edilizia e ambientale: 82 deleghe di indagine, 367 sopralluoghi e oltre 100 carcasse rimosse a costo zero;

controlli amministrativi: 412 verbali, 44.612 pezzi di merce sequestrata, 12 quintali di derrate alimentari e oltre 4.000 fuochi pirotecnici posti sotto sequestro;

presidio del territorio: il nucleo periferie e l’unità mobile hanno operato in 16 aree periferiche, garantendo assistenza diretta ai cittadini e ai turisti;

sala operativa e Protezione civile: coordinamento di 12.420 interventi, gestione del sistema di videosorveglianza e delle allerte meteo con 13 aperture del C.O.C., 85 allerte gialle e 118 pre-allarmi per ondate di calore.

Polizia locale: un corpo di Polizia moderna, vicina ai cittadini

Il 2025 conferma la Polizia Locale di Reggio Calabria come un organismo moderno, dinamico e vicino ai cittadini. Un Corpo capace di coniugare innovazione tecnologica, formazione del personale e prossimità sul territorio. Con le nuove assunzioni, i progetti tecnologici e il rafforzamento dei presidi periferici, il 2026 si preannuncia un anno di ulteriori progressi per la sicurezza e la qualità della vita della città.