Reggio Calabria, medico aggredito nell’ospedale Morelli

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REGGIO CALABRIA – Stamattina all’ospedale Morelli un dirigente medico Giuseppe Messina è stato aggredito da un uomo presso il centro di Ematologia dell’ospedale Morelli. L’uomo che è stato poi fermato dalle forze dell’ordine è originario di Villa San Giovanni e si riteneva scavalcato da un’altra paziente che invece era lì per una trasfusione già programmata.

L’uomo pertanto si è avventato al collo del medico gettandolo in terra e ferendolo. L’alterco ha coinvolto anche un’infermiera che ha riportato delle fratture.

Per fermare la violenza dell’uomo sono dovute intervenire le forze dell’ordine che lo hanno portato via. Medico aggredito ed infermiera hanno dovuto fare ricorso al Pronto soccorso per le prime cure mediche.

Per l’uomo, già noto per atti di intemperanza, è scattato l’arresto.