Traversata dello Stretto, emozione lunga 62 anni

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LA NOTIZIA la dà il sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti: «Da quest’anno la Traversata dello Stretto entra a pieno titolo tra gli eventi nazionali ed internazionali riconosciuti dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non è un caso, la notizia è arrivata proprio questa mattina. Ne siamo orgogliosissimi, pensiamo che sia il modo migliore per dire grazie a tutte le persone che in queste sessantadue edizioni hanno speso e investito le proprie energie in questo evento, con amore per lo sport e per questo territorio».

L’annuncio è stato accolto dall’applauso della platea presente ieri mattina al castello dell’Altafiumara di Santa Trada, in occasione della conferenza stampa di presentazione della 62ª edizione della grande classica del nuoto di fondo, che si terrà domenica 2 agosto con partenza alle 10:30 da Capo Peloro (Me) e arrivo previsto intorno alle 11:30 sulla sponda villese.

LE NOVITA’ DI QUEST’ANNO

Le novità di quest’anno, illustrate dal presidente del Centro Nuoto Villa Mimmo Pellegrino e del suo vice Bruno Pecora in rappresentanza dell’intero gruppo organizzativo (di cui fa parte anche il Comune di Villa con numerosi patrocini istituzionali), hanno a che fare con le modalità di iscrizione alla gara e con la zona di arrivo: un filtro, messo ai partecipanti a causa delle numerose richieste, sui tempi di ammissione che alza ulteriormente il livello tecnico e la competitività della gara e un nuovo scenario di arrivo, Piazza delle Repubbliche Marinare sul lungomare di Pezzo.

Non un luogo scelto a caso, sotto il mitico faro di Villa, baricentro del Mediterraneo, luogo iconico che ricorda le tante edizioni della manifestazione sportiva in acque libere giunte proprio a Punta Pezzo (e richiamato dallo storico logo), nonché punto nodale per le correnti dello Stretto.

Un entusiasmo condiviso anche dall’intervento del consigliere comunale di Reggio Calabria, Paolo Bilardi. Presenti al tavolo anche l’assessore comunale allo Sport Giuseppe Cotroneo, mentre per il mondo sportivo sono intervenuti i presidenti regionali del Coni, Tino Scopelliti, e della Fin, Alfredo Porcaro. In platea anche il consigliere regionale Giuseppe Ranuccio.

OTTANTA NUOTATORI IN GARA

Tra gli ottanta nuotatori che si contenderanno la vittoria, scrivendo il proprio nome nell’albo d’oro dopo Giordano e Caponi del 2025, i più quotati sono Giuseppe Ilario e Vincenzo Caso delle Fiamme Oro, entrambi a podio nella scorsa edizione. Tra le donne partecipanti l’argento olimpico di Rio 2016 Rachele Bruni. Non solo una gara. Non solo un’emozione. L’evento sportivo, unico nel panorama internazionale, va ad arricchirsi con numerose iniziative di contorno ed eventi di valorizzazione del territorio utili a far vivere la settimana di Traversata dello Stretto come unicità a tutto tondo.

Una festa villese impreziosita da street food e artigianato locale e da un concerto serale a cura di Studio Network54. Il giorno della gara si potrà vivere l’atmosfera della grande classica con un maxi schermo dove verranno prima presentati i profili di ogni atleta e poi proiettata la diretta integrale della gara, che sarà possibile seguire anche tramite youtube e i canali social ufficiali della Traversata.

Oltre a vivere l’emozione dell’edizione annuale, è possibile approfondire la storia dell’intera competizione, nata nel 1954, attraverso le pagine del primo storico libro dedicato alla manifestazione dal titolo “Traversata dello Stretto, una classica da leggenda” a firma dell’addetto stampa Paolo Messina, che sarà presentato proprio nella zona d’arrivo domani alle 21:30. In chiusura, un ricordo al compianto professore Fortunato Alfredo Ascioti, ecologo e ricercatore dell’università Mediterranea, a cui è dedicata la maglietta di questa edizione.