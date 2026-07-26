Calcio, serie D: Marchionni nuovo allenatore della Reggina

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REGGIO CALABRIA – Marco Marchionni è il nuovo allenatore della Reggina. Lo ha comunicato la società amaranto sul sito ufficiale. L’ex calciatore di Juventus, Fiorentina e Parma, guiderà gli amaranto nella stagione che sta per iniziare.

Nato a Monterotondo, Marchionni ha mosso i suoi primi passi da centrocampista proprio con il club romano, per poi trasferirsi all’Empoli nel 1998. I quattordici campionati di serie A disputati e le sei presenze con la Nazionale maggiore, testimoniano le straordinarie qualità del classe 1980, il quale ha vestito, tra le tante, anche le maglie di Juventus, Fiorentina e Parma.

La prima esperienza in panchina risale alla stagione 2018/2019, come vice allenatore della Carrarese guidata da Silvio Baldini. Nella stagione 2020/2021 ha assunto le redini del Foggia, centrando con i pugliesi i playoff di serie C. Nel settembre 2020, inoltre, ha conseguito l’abilitazione Uefa Pro.

Il primo successo da allenatore, è arrivato a Novara: con Marchionni alla guida, i piemontesi hanno vinto il campionato di serie D 2021/2022, segnalandosi come miglior attacco e miglior difesa del loro girone. Dopo l’esperienza di Potenza (2022/2023) il biennio targato Ravenna, contrassegnato dalla vittoria della Coppa Italia e dei playoff di serie D, con conseguente ripescaggio tra i professionisti.

Ora per Marchionni inizia la nuova avventura con la maglia della Reggina.