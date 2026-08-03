Kevin Spacey al Mgff riceve anche il Premio Fondazione Calabria Film Commission

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Non solo la Colonna d’oro, ma anche il Premio Fondazione Calabria Film Commission consegnato al due volte Oscar Kevin Spacey al Magna Graecia Film Festival

SOVERATO (CATANZARO) – Il grande protagonista di questa ventitreesima edizione del Magna Graecia Film Festival è stato certamente il due volte Oscar Kevin Spacey. L’attore, nella serata conclusiva della kermesse, ha ricevuto la Colonna d’oro ed è stato protagonista di una conversazione d’autore condotta da Silvia Bizio.

Il celebrato interprete hollywoodiano nei suoi giorni calabresi è stato protagonista anche di un insolito incontro in spiaggia con Lino Banfi. Nel corso dell’evento diretto da Gianvito Casadonte, Kevin Spacey ha ricevuto anche un altro riconoscimento, appunto il Premio Fondazione Calabria Film Commission.

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A consegnarlo a Soverato è stato il presidente della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, che insieme al pubblico ha potuto rinnovare la stima per le potenti interpretazioni di Spacey. Le stesse che ancora continuano a incantare gli spettatori del grande schermo. Il riconoscimento della CFC, nei giorni precedenti, è andato anche all’apprezzata attrice italiana Isabella Ferrari.