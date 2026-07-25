Magna Graecia Film Festival 2026: a Soverato, cresce l’attesa per Can Yaman

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Soverato accende i riflettori sulla settima arte: al via il Magna Graecia Film Festival con Can Yaman, grandi stelle e nuove promesse del cinema italiano e internazionale.

SOVERATO (CATANZARO) – L’attesa è finita. Mancano ormai poche ore al grande debutto. La costa ionica calabrese è pronta a trasformarsi ancora una volta in una straordinaria scenografia a cielo aperto, un palcoscenico sospeso tra mare e stelle dove cinema, cultura e spettacolo si incontreranno per otto giorni di emozioni, racconti e grandi protagonisti. Dal 25 luglio al 1° agosto 2026, Soverato ospiterà la 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival.

Otto serate in cui il grande cinema abbraccerà il pubblico, i nuovi talenti incontreranno i protagonisti della scena internazionale e la Calabria tornerà a essere il cuore pulsante di una manifestazione capace di unire creatività, identità e innovazione. Perché ventitré edizioni non sono soltanto un traguardo. Sono la prova concreta di un’idea diventata realtà, la conferma di un’intuizione nata oltre vent’anni fa e oggi riconosciuta nel panorama culturale nazionale. Una visione firmata dai fratelli Alessandro e Gianvito Casadonte, capaci di trasformare una scommessa culturale in uno dei festival cinematografici più autorevoli d’Italia.

Il Magna Graecia Film Festival ha scelto una strada ben precisa: credere nei giovani registi, valorizzare le opere prime e seconde, dare spazio ai linguaggi innovativi e alle storie capaci di anticipare il futuro della settima arte. Ma con una certezza: il talento emergente può convivere con il fascino delle icone internazionali. Una formula vincente che ha trasformato il Magna Graecia Film Festival in un punto di riferimento per pubblico, critica e industria cinematografica.

Can Yaman inaugurerà il Magna Graecia Film Festival: cresce l’attesa a Soverato

Sarà il fascino di una star capace di attraversare confini, generazioni e culture ad aprire la nuova edizione del festival di Soverato. A inaugurare la kermesse sarà Can Yaman, uno dei volti più amati dal pubblico italiano e internazionale, pronto a ricevere la prestigiosa Colonna d’Oro e a incontrare i suoi fan in una Conversazione d’Autore moderata da Antonio Capellupo. Un appuntamento destinato a trasformarsi in uno dei momenti più attesi del festival, perché la presenza dell’attore turco porta con sé una storia fatta di talento, passione e continua evoluzione. Un viaggio artistico iniziato nella grande serialità televisiva e approdato al cinema e alle produzioni internazionali, dove Yaman ha saputo costruire un’identità riconoscibile, diventando un autentico fenomeno globale.

Il pubblico lo ha amato nei panni di Ferit Aslan in “Dolunay – Bitter Sweet”, ma è stato soprattutto il personaggio di Can Divit in “Erkenci Kuş – DayDreamer” a trasformarlo in un’icona capace di conquistare milioni di spettatori in ogni parte del mondo. Uno sguardo, un sorriso, un personaggio diventato simbolo di un’intera stagione televisiva e capace di alimentare un legame speciale con i fan. Dopo il successo di “Bay Yanlış – Mr. Wrong” e il debutto nelle produzioni italiane con “Viola come il mare”, Can Yaman ha intrapreso una nuova fase della sua carriera, sempre più proiettata verso sfide internazionali e ruoli capaci di lasciare un segno.

La Tigre della Malesia è pronta a conquistare il Magna Graecia Film Festival

La sfida più grande porta però il nome di Sandokan, il leggendario eroe nato dalla penna di Emilio Salgari e destinato a tornare sullo schermo in una nuova, ambiziosa produzione. Un personaggio che appartiene alla memoria collettiva, un simbolo di libertà, coraggio e avventura che ha attraversato decenni entrando nell’immaginario di intere generazioni. Vestire i panni della Tigre della Malesia significava confrontarsi con un’eredità gigantesca: quella di Kabir Bedi, la cui interpretazione negli anni Settanta è rimasta scolpita nella storia della televisione italiana. Un paragone inevitabile, una sfida delicata: dare nuova anima a un mito senza spezzarne il fascino, rinnovarlo senza cancellarne la leggenda.

Per trasformarsi in Sandokan, Yaman ha affrontato un lungo percorso fisico e artistico, lavorando sul corpo, sulla presenza scenica e sulla costruzione di un eroe contemporaneo. Un protagonista capace di parlare alle nuove generazioni, mantenendo vivo lo spirito del ribelle romantico, dell’uomo d’azione e del sognatore che combatte per i propri ideali. La sua presenza a Soverato non sarà soltanto un incontro con il pubblico, ma un vero evento nell’evento. L’arrivo di Can Yaman promette di trasformare l’apertura del festival in una celebrazione di talento e passione, pronta ad accendere i riflettori sulla città e a richiamare migliaia di fan da tutta Italia per vivere da vicino la magia di una delle star più luminose del panorama contemporaneo.

Una notte inaugurale tra sport, cinema e grandi emozioni

La prima giornata del festival, il 25 luglio, si annuncia come una vera maratona di emozioni, incontri e grandi protagonisti. Una serata inaugurale ricca di appuntamenti, pensata per celebrare la forza delle storie, il talento degli interpreti e il legame profondo tra cultura, spettacolo e società. Il sipario si aprirà al Teatro Comunale alle ore 19.00 con “Mister TV: Pippo Baudo Story” di Leonardo Metalli, appuntamento fuori concorso dedicato a una delle figure più iconiche della televisione italiana. Un viaggio nella carriera e nell’eredità di un uomo che ha saputo raccontare il Paese attraverso il piccolo schermo, diventando per decenni un punto di riferimento per pubblico e artisti.

Alle ore 20.00 sarà il momento di “Lacerazioni” di Massimiliano Pacifico, interpretato da Sergio Rubini e Ivana Lotito, altra opera fuori concorso che porterà sul palco una riflessione intensa e profonda attraverso il linguaggio del cinema.

Gli appuntamenti all’Arena del Magna Graecia Film Festival

Alle ore 21.00 i riflettori si sposteranno sull’Arena del festival per un appuntamento speciale con Magna Graecia Sport, lo spazio dedicato all’incontro tra sport e cultura. Protagonista della serata sarà Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, che dialogherà con Massimo Mauro e Tommaso Labate in un confronto dedicato al ruolo dello sport come linguaggio universale, fenomeno sociale e patrimonio collettivo. Una riflessione che andrà oltre il risultato agonistico, per raccontare lo sport come luogo di valori, sacrifici, identità e passione.

La serata proseguirà all’insegna del cinema con la proiezione di “Lo chiamava Rock ‘N Roll” di Saverio Smeriglio, in concorso nella sezione Opere Prime e Seconde Italiane. Ad accompagnare il film saranno presenti il regista insieme agli interpreti Ivana Lotito, Andrea Montovoli e Federico Villa, per raccontare al pubblico la nascita di un’opera che unisce cinema, musica e memoria.

A chiudere una giornata già ricca di appuntamenti sarà l’arrivo di Can Yaman, atteso protagonista della serata inaugurale. L’attore riceverà la Colonna d’Oro e sarà al centro della Conversazione d’Autore moderata da Antonio Capellupo, trasformando la prima notte del festival in un evento capace di unire cinema, televisione e il calore di migliaia di spettatori. Una partenza all’insegna delle grandi storie e dei grandi nomi: Soverato si prepara così ad accendere i suoi riflettori su una nuova edizione del festival nel segno della cultura, dell’emozione e della magia dello spettacolo.

Soverato diventa la capitale del cinema mediterraneo

Con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Calabria, della Calabria Film Commission e del Comune di Soverato, il Magna Graecia Film Festival si prepara a vivere otto giornate intense di cinema, incontri, spettacolo e grandi protagonisti. Una manifestazione che rinnova la propria vocazione: essere un punto di riferimento per il cinema italiano e internazionale, trasformando la città di Soverato in un palcoscenico aperto sul Mediterraneo, dove artisti, registi, attori e pubblico possono incontrarsi e condividere storie, idee ed emozioni.

Anche quest’anno Radio2 sarà partner ufficiale della manifestazione, accompagnando il festival con dirette quotidiane e programmi realizzati direttamente dal lungomare di Soverato. Un racconto in tempo reale fatto di voci, immagini ed emozioni, capace di portare nelle case degli italiani l’atmosfera unica di un evento che unisce il fascino del cinema alla bellezza del territorio.